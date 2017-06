(Repete notícia divulgada ontem ao início da noite)

Por Sergio Gonçalves

LISBOA, 12 Abr O 'cash call' do Banco Espírito Santo de até 1.010 milhões de euros (ME) está assegurado e vai reforçar o core-Tier1 acima das metas da Autoridade Bancária Europeia (EBA) e do 'bailout' de Portugal, podendo ser um marco no regresso do país à emissão de Bonds, disse o Chief Executive Officer (CEO).

O BES dá assim o pontapé de saída no exigente reforço do core-capital que os bancos lusos têm de fazer mas, ao contrário dos seus concorrentes, sem recorrer à linha pública de recapitalização de 12.000 ME, que está prevista no resgate financeiro de 78.000 ME que Portugal pediu à União Europeia (UE) e Fundo Monetário Internacional (FMI).

O CEO, Ricardo Espírito Santo Salgado, recordou que "esta é a terceira colocação de acções de bancos, este ano, na Europa", vincando: "este é o nono aumento de capital do BES desde a privatização (1991), vai ser realizado nas condições mais difíceis da economia global, não só portuguesa".

"O sucesso (do cash call) poderá ser um marco inicial, uma porta entre-aberta, para o acesso aos mercados que Portugal ambiciona também", afirmou o CEO, referindo-se a Setembro de 2013 -- a data prevista para o Tesouro português voltar a emitir Bonds em mercado primário.

"Pode ser que, se esta operação tiver o sucesso que ambicionamos e para o qual estamos a trabalhar muito,(...) possa contribuir para melhorar a opinião (externa) quanto ao nosso país", afirmou, aos jornalistas, o CEO do BES, que é segundo maior banco privado português em activos.

"E se for um sucesso confirmado -- que é conseguir que o sindicato coloque a totalidade das acções que tem, quer em accionistas tradicionais do banco, quer em novos accionistas -- isso poderá ser uma porta entre-aberta para o acesso (de Portugal) aos mercados", acrescentou.

Lembrou que "o mercado de dívida não é o mercado de equity, mas o mercado de acções normalmente antecipa", embora tenha destacado: "(Portugal voltar a emitir Bonds) não depende só de nós, depende do mercado".

O BES adiantou que o aumento de capital social será por novas entradas em dinheiro a realizar através de subscrição pública com respeito pelo direito de preferência dos accionistas de até 2.556,7 milhões de acções, ao preço de subscrição de 0,395 euros por acção, o que permitirá um encaixe de até 1.010 ME. As acções do BES fecharam hoje nos 1,167 euros.

"O aumento de capital permite aumentar o Core Tier I de 9,21 pct para 10,75 pct (+154 bp) considerando os activos ponderados pelo risco em 31 de Dezembro de 2011 (e assumindo a subscrição das novas acções na totalidade)", afirmou o BES em comunicado.

Adiantou que este nível de 'core capital' é "claramente acima do requisito mínimo de Core Tier de 9 pct exigido pela Autoridade Bancária Europeia (EBA) até 30 de Junho de 2012 e, do requisito mínimo de 10 pct que os grupos financeiros sujeitos à supervisão do Banco de Portugal deverão cumprir até 31 de Dezembro de 2012", que está previsto no 'bailout' do país.

"Neste momento, não temos em vista nenhuma aquisição adicional (para além da posição da BES Vida). É uma folga (no core-Tier1) que consideramos prudencial porque temos uma evolução ainda até ao final do ano", afirmou o CEO.

No final de 2011, o 'core Tier I' do BES ascendia a 9,2 pct, acima do patamar mínimo de 9 pct exigido pelo Banco de Portugal (BdP) no âmbito do acordo assinado com a 'troika' internacional.

O BES explicou que o Espírito Santo Investment Bank, Nomura e UBS Investment Bank actuam como Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners deste cash call. O Citigroup, Credit Suisse e J.P. Morgan actuam como Joint Bookrunners.

NÚCLEO DURO ACCIONISTAS E SINDICATO ASSEGURAM CASH CALL

Amílcar Morais Pires, Chief Financial Officer (CFO) destacou que "o BES avança com este aumento de capital com o apoio dos principais accionistas, mais o sindicato bancário que toma firme".

"Isto significa que, a estes preços, ela (operação) está assegurada", afirmou, realçando que, contudo, que o banco vai fazer esforços para atrair todos os investidores a participar na operação.

Os accionistas que, em conjunto, têm 50,63 pct do capital do BES, comunicaram já a sua intenção de exercer a totalidade dos seus direitos de subscrição, e o sindicato bancário tomou firme os 49,37 pct remanescentes.

Ricardo Espírito Espírito Santo Salgado salientou que o sindicato bancário do cash call do BES "considerou que havia uma janela de oportunidade para o banco ir ao mercado".

Segundo o CEO, após este 'cash call' "o núcleo duro da estrutura accionista praticamente mantém-se" inalterada -- a Bespar com 35 pct do BES, o francês Credit Agricole com 10,8 pct e o brasileiro Bradesco com 4,8 pct.

BES ACORDA COMPRA 50 PCT BES VIDA

O BES informou também que acordou nesta data com o Grupo Crédit Agricole a aquisição de 50 pct do capital social da seguradora BES Vida por 225 ME.

Esta compra "será financiada com uma parcela do encaixe do aumento de capital".

"A presente aquisição visa atribuir ao BES o controlo de gestão e a totalidade do capital social da BES Vida, de modo a potenciar a comercialização de seguros daquela companhia de seguros, com a qual o BES tem um acordo de distribuição exclusiva", acrescentou.

Esta aquisição tem um impacto estimado de menos 22 pb em Core Tier I.

PORTUGAL CUMPRE METAS BAILOUT

"(Quanto ao) cumprimento das metas estabelecidas no programa da troika, o resultado é muito positivo. Portugal está a trabalhar bem e o Estado está a atingir os objectivos que nos foram impostos", afirmou Ricardo Espírito Santo Salgado.

O Governo de centro-direita tem tomado duras medidas de austeridade, como aumentos de impostos, cortes de despesa, redução de benefícios sociais e fiscais, e está a empreender várias reformas, nomeadamente para flexibilizar o mercado de trabalho, visando cumprir as metas impostas neste 'bailout'.

Portugal tem uma tarefa 'hercúlea' para cortar o défice público dos 9,8 pct em 2010 para os 3 pct do PIB em 2013. Em 2011, o défice fixou-se em 4,2 pct, graças a uma receita 'one-off' oriunda da transferência de 6.000 milhões de euros (ME) de fundos de pensões da banca, caso contrário ter-se-ia fixado em 7,5 pct.

Neste severo contexto, que é agravado pela crise das dívidas soberanas do Sul da Europa, a economia portuguesa deverá contrair-se 3,3 pct em 2012, tendo apenas uma virtual estagnação em 2013.

"E outro aspecto positivo é que, em Fevereiro, as exportações portuguesas voltaram a crescer bem e a crescer mais para os mercados emergentes do que para os europeus, que revela uma diversificação importante e tem havido também maior amplitude de colocação de produtos de maior base tecnologica", disse.

Contudo, destacou que os "aspectos negativos, em Portugal, são naturalmente o desemprego e a fase ainda de economia carente, com uma recessão" -- cuja previsão é de uma contracção de 3,3 pct em 2012, "mas ninguém sabe ao certo", embora não deva ser muito diferente dessa dimensão.

"Estamos a contar que o programa de privatizações possa dar um acréscimo de valor à nossa economia e possa ter também uma contribuição até ao final do ano", afirmou.

Quanto à degradação do crédito malparado em Portugal devido à recessão económica, afirmou: "poderiamos admitir que o pico do crédito vencido estará provavelmente colocado entre o final do último trimestre deste ano e o primeiro trimestre do ano que vem".

"É possivel que a evolução do crédito vencido ainda tenha alguma tendência de crescimento, mas posso dizer que estamos a sentir que há resistências, no bom sentido, de empresas que estão a conseguir manter a sua actividade por via de exportações e outras vias", disse.

O CEO destacou, contudo, que "do ponto de vista europeu, os números que chegam não são animadores" pois a economia europeia está a evoluir muito lentamente e nota-se alguma desaceleração da economia global, também nos emergentes.

Acerca da recente evolução em Espanha, com as yields sob pressão altista, referiu que "a situação está difícil", mas, em compensação,"no caso português houve sinais positivos nos mercados em relação à dívida portuguesa".

"Mas, se a situação espanhola se agravar, também não é um factor positivo para Portugal", concluiu. (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Filipa Cunha Lima e Filipe Alves)