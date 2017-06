LISBOA, 26 Jun A emissão de obrigações para investidores de retalho no valor de até 200 milhões de euros (ME) que a Sonae SGPS vai realizar deverá assegurar metade das necessidades de refinanciamento do grupo até 2014, referiu o BPI, que atribuiu à operação um impacto "neutral" para as acções.

O grupo controlado pela 'holding' da família Azevedo anunciou ontem uma emissão de obrigações no valor de 100 ME, com maturidade a três anos e taxa de juro fixa anual bruta de 7 pct, destinadas a investidores de retalho.

O montante do encaixe poderá duplicar para 200 ME, dependendo da receptividade dos investidores, adiantou a Sonae.

Numa nota de 'research' hoje divulgada, os analistas do BPI referiram que a operação terá impacto "neutral" nas acções da Sonae, mantendo o 'price target' de 0,54 euros e a recomendação de 'Hold'.

"Este custo de financiamento (7 pct ao ano) não é propriamente uma pechincha, mas está em linha com o custo dos financiamentos contraídos recentemente pela companhia. A Sonae deverá continuar a internalizar fundos externos dispendiosos que vão manter sob pressão a geração de 'cash flow'", referiu o BPI.

Adiantou: "recordamos que a companhia fechou recentemente o refinanciamento de 500 ME, cobrindo as suas necessidades para 2012, o que juntamente com esta emissão de obrigações (partindo do pressuposto que o encaixe será de 200 ME), representa 41 pct das necessidades de refinanciamento do grupo até 2014, ou 50 pct se excluírmos a dívida renovável de curto prazo".

Desta forma, a operação "permite uma diversificação mais vasta das opções de financiamento da companhia", salientou.

A emissão de obrigações destinadas ao mercado de retalho tem-se assumido como uma forma alternativa de as empresas portuguesas se financiarem, numa altura em que o acesso ao crédito bancário é dificultado pela crise da Zona Euro e pelo 'bailout' de Portugal, a cargo do Fundo Monetário Internacional (FMI) e União Europeia.

Portugal atravessa a maior recessão dos últimos 30 anos, com as famílias e as empresas a apertarem o cinto para sobreviverem às duras medidas de austeridade previstas no 'bailout', o que tem colocado enorme pressão sobre as receitas das empresas.

Também a Zon Multimédia, a EDP-Energias de Portugal , a Semapa e a BCR (participada da Brisa ) anunciaram a aposta neste tipo de obrigações, com maturidades de três anos, excepto no caso da concessionária rodoviária, que tem prazo de dois anos e cinco meses.

As obrigações da Sonae pagam um juro superior aos das emissões destas cotadas, mas abaixo dos 7,29 pct a que negoceiam actualmente as Obrigações do Tesouro (OT) de Portugal a dois anos no mercado secundário de dívida soberana.

Por sua vez, as obrigações da Zon pagam 6,85 pct, as da Brisa 6,25 pct, as da Semapa 6,85 pct e as da EDP 6 pct.

O grupo Sonae é um dos principais conglomerados privados portugueses, tendo como principal actividade o negócio de retalho (alimentar e não-alimentar), que é responsável por 80 pct da facturação do grupo.

Actua também nos segmentos de imobiliário, centros comerciais (Sonae Sierra) e telecomunicações (Sonaecom ).

Foram negociadas 167 mil acções da Sonae SGPS na sessão de hoje da NYSE Euronext Lisbon, no valor de 67,6 mil euros, com os títulos estáveis em 0,406 euros.

Nota: Esta Recomendação de Investimento foi distribuída aos clientes do BPI a 26 de Junho de 2012.

O leitor deve consultar este documento de research integralmente, nomeadamente quanto ao 'disclaimer', solicitando-o à casa de investimento que o elaborou. 

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)