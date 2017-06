LISBOA, 3 Jul As acções do BPI, terceiro maior banco cotado português, dispararam 5,1 pct para o máximo em quatro meses e meio, suportadas com o aumento da posição accionista chave da empresária angolana Isabel dos Santos, numa altura em que o banco reforçou o seu 'core capital', segundo traders.

A espanhola La Caixa anunciou, ontem ao início da noite, que concluiu a venda de 9,436 pct do BPI à Santoro Finance, holding detida pela filha do presidente da República de Angola, aumentando a sua posição para 19,3 pct, após ter recebido 'luz verde' do Banco de Portugal.

A La Caixa mantém-se como o maior accionista do BPI com 39,5 pct do capital e os traders realçaram que o reforço accionista de Isabel dos Santos 'sela' uma aliança que será crucial para o crescimento do BFA-Banco Fomento de Angola, o líder da banca angolana e que será o 'driver' dos resultados do BPI.

"Embora fosse uma decisão já esperada, teve impacto positivo na acção e explica porque é que o BPI está a valorizar mais do que os restantes bancos cotados", disse Luís Gonçalves, trader da Go Bulling, no Porto.

Salientou: "há dois conjuntos de factores que explicam a 'performance' superior do BPI: por um lado, as decisões da cimeira Europeia e a conclusão do processo de recapitalização, que estão a suportar a valorização da banca nas últimas sessões. Por outro, o reforço angolano no seu capital".

As acções do BPI chegaram a valorizar 5,1 pct para 0,593 euros na sessão de hoje da NYSE Euronext Lisbon, estando agora a valorizar 3,19 pct para 0,582 euros.

Este desempenho compara com uma subida de 0,73 pct para 0,554 euros do Banco Espírito Santo (BES) e com uma valorização de 1,98 pct do Millennium bcp, para 0,103 euros.

Por sua vez, o índice de referência nacional PSI20 ganha 0,9 pct, enquanto o índice DJ Stoxx para a banca valoriza 0,48 pct.

Tal como os concorrentes Caixa Geral de Depósitos (CGD) e Millennium bcp e Banco Espírito Santo (BES), o BPI reforçou o 'core capital' para o nível exigido pela Autoridade Bancária Europeia (EBA), tendo concluído este processo na passada sexta-feira, com recurso à linha de capitalização pública.

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)