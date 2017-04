LISBOA, 8 Abr A venda pelo BPI de mais de 1.300 milhões de euros (ME) de obrigações de Portugal e Itália é 'credit positive', afirmou a agência de notação Moody's, que vê o banco resiliente às pressões sobre a rentabilidade e qualidade de activos em 2014.

"A venda é 'credit positive' para o BPI porque reduz a exposição ao declínio do valor destes activos em mercado, que são detidos no portfolio 'available for sale' do banco", escreveu a analista da Moody's, Pepa Mori, numa nota.

Após a operação de venda de parte da carteira de dívida, o BPI ficou com uma exposição de 1.300 ME a obrigações de Portugal e Itália que maturam em 2019. A Moody's referiu que a operação aumentou o capital do BPI em 183 ME.

O BPI já devolveu 1.080 ME dos 1.500 ME de fundos estatais 'contingent convertible' bonds (CoCos) a que o banco recorreu em 2012 para reforçar a sua almofada de capital em plena crise de dívida soberana.

A Moody's sublinhou que o plano de recapitalização em curso coloca o banco numa posição favorável face aos pares.

"No seu conjunto, as medidas de reforço de capital aumentam o rácio 'fully loaded common equity tier 1' para 10,2 pct, o que compara favoravelmente face aos pares domésticos e deverá tornar o perfil de crédito do banco suficientemente resiliente face às pressões adicionais de rentabilidade e de qualidade de activos que prevemos em 2014", concluiu esta agência de notação. (Por Daniel Alvarenga; Editado por Sérgio Gonçalves)