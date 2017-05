(Acrescenta comentários traders)

LISBOA, 15 Jun Portugal colocou o montante máximo previsto de 1.000 milhões de euros (ME) de Bilhetes do Tesouro (BT) a três e 11 meses, mas com as taxas a subirem, dado que os investidores estão nervosos que o referendo no Reino Unido na próxima semana dite o Brexit.

O IGCP-Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública colocou 245 ME de BT a três meses e 755 ME a 11 meses.

"Foi colocado o máximo previsto, mas as condições pioraram," disse Ricardo Marques, trader de dívida na IMF-Informação Mercados Financeiros em Lisboa.

"As 'yields' subiram nos dois prazos, o que tem muito a ver com a possibilidade do Brexit que tem levado a uma subida das taxas a curto e a longo prazo da periferia da zona euro," referiu Filipe Silva, gestor de dívida no Banco Carregosa, no Porto.

No prazo mais curto, a taxa média ponderada (TMP) regressou a terreno positivo nos 0,075 pct, face aos -0,004 pct num leilão em Abril.

Na maturidade a 11 meses, a TMP subiu para 0,146 pct, que compara a uma 'yield' de 0,043 pct num leilão de maturidade semelhante a 18 de Maio.

Segundo a casa de apostas Betfair, a probabilidade do Reino Unido permanecer na União Europeia caiu ontem para 55 pct contra 64 pct na segunda-feira.

Os analistas dizem que a tendência crescente da campanha pelo 'Leave', que luta para o Reino Unido votar para a saída da União Europeia no referendo de 23 de Junho, aumenta o risco político no resto da Europa.

"Em Portugal, as questões à volta da banca, com a descida da cotação do Millennium bcp e a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD), também acabaram por aumentar um bocadinho o prémio de risco português," disse Filipe Silva.

As acções do Millennium bcp tombaram 34 pct este mês e têm tocado mínimos históricos quase diariamente, com os investidores preocupados com a possibilidade do banco ter de fazer um aumento de capital.

Esta derrapagem da cotação do maior banco privado português coincide com as negociações entre Lisboa e Bruxelas acerca do reforço de capital da estatal CGD, que alguma imprensa refere pode necessitar até 4.000 ME.

"Estes dois factores conjugados (Brexit e banca portuguesa) têm acabado por fazer subir as taxas tanto a curto como a longo prazo," frisou Filipe Silva.

"Acho que ainda ninguém sabe quais seriam os impactos, se o Brexit acontecesse, e fica sempre no ar a questão de saber se outros países quererão sair do euro ou não".

INCERTEZA POLÍTICA

No mercado secundário, a taxa das Obrigações do Tesouro portuguesas a 10 anos cai 5 pontos base para 3,35 pct, após ter disparado para máximos de quatro meses ontem.

"Deixou de haver taxas negativas e nota-se alguma cautela na compra e exigência de algum retorno. É certo que, apesar desta subida das taxas, não podemos falar de taxas altas, contudo já tivemos leilões melhores," afirmou Ricardo Marques, da IMF.

"E a verdade é que, de leilão para leilão, as condições são piores. Espelha a incerteza quanto ao 'Brexit', ao facto do BCE poder não estar a comprar alguma dívida portuguesa, mas também alguma incerteza política e económica nos países do Sul da Europa," acrescentou.

A Espanha realiza eleições legislativas a 26 de Junho, pela segunda vez em menos de um ano, após os partidos políticos não terem conseguido chegar a um acordo de Governo na sequência do voto de Dezembro último.

A procura de BT no leilão a três meses excedeu a oferta em 2,61 vezes face a 2,6 vezes no leilão anterior e a colocação a 11 meses registou um rácio bid-to-cover de 1,61 vezes, comparado com 1,5 vezes no leilão anterior. (Por Shrikesh Laxmidas e Patricia Vicente Rua; editado por Sérgio Gonçalves)