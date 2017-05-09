BRIEF-Playway appoints Radoslaw Mrowinski new chairman
* SAID ON MONDAY THAT MATEUSZ ZAWADZKI RESIGNED FROM HIS POSITION AS CHAIRMAN OF THE COMPANY WITHOUT GIVING THE REASONS FOR HIS RESIGNATION
May 9 PFERDEWETTEN.DE AG:
* SAID ON MONDAY BOARD OF MANAGEMENT AND THE SUPERVISORY BOARD DECIDED TO RE-ENTER THE SPORTS BETTING MARKET
* MARKET ENTRY IS EXPECTED TO TAKE PLACE IN THIS FISCAL YEAR
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAID ON MONDAY THAT MATEUSZ ZAWADZKI RESIGNED FROM HIS POSITION AS CHAIRMAN OF THE COMPANY WITHOUT GIVING THE REASONS FOR HIS RESIGNATION
* Rocket Internet shares up 2.5 pct (Adds details, background)