May 9 SANWIL HOLDING SA
* VALUE FIZ SUBFUNDUSZ 1 (VALUE FIZ) ANNOUNCED A TENDER
OFFER FOR 5,681,029 OF SANWIL HOLDING SHARES REPRESENTING 34.01
PERCENT STAKE AT THE PRICE OF 0.74 ZLOTY PER SHARE, AN
INTERMEDIARY IN THE TENDER, Q SECURITIES SA, SAID ON MONDAY
* VALUE FIZ PLANS TO REACH 100 PCT STAKE IN SANWIL HOLDING,
CURRENTLY HOLDS 65.99 PERCENT OF VOTES
* VALUE FIZ HAS NO INTENTION OF WITHDRAWING THE COMPANY'S
SHARES FROM TRADING ON A REGULATED MARKET
* AFTER THE TENDER OFFER, VALUE FIZ NEITHER PLANS TO CHANGE
THE ACTIVITY PROFILE OF SANWIL HOLDING, NOR THE STRATEGY AND
LONG-TERM GOALS OF THE COMPANY
* ENTRIES IN THE TENDER OFFER WILL BE ACCEPTED FROM MAY 30
TILL JUNE 30
Source text - bit.ly/2qVe8wg
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)