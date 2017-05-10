May 10 TURBON AG:
* SAID ON TUESDAY cONSOLIDATED SALES IN FISCAL YEAR 2016
AMOUNTED TO 96.6 MILLION EUROS AFTER 107.2 MILLION EUROS IN THE
PREVIOUS YEAR
* FY EBIT (EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES) AMOUNTED TO
EUR 6.5 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 8.8 MILLION)
* FY EARNINGS BEFORE TAXES AMOUNTED TO EUR 5.7 MILLION
(PREVIOUS YEAR: EUR 8.1 MILLION)
* FY CONSOLIDATED NET PROFIT WAS EUR 4.0 MILLION (PREVIOUS
YEAR: EUR 6.2 MILLION)
* EXPECTS FY SALES OF 115 - 120 MILLION EUROS
* TO PROPOSE DIVIDEND OF EUR 0.60 PER SHARE
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)