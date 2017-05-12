May 12 SENIVITA SOCIAL CARE GMBH:
* SAID ON THURSDAY HAD SIGNED AN AGREEMENT WITH THE GERMAN
WORKS COUNCIL AND THE TRADE UNION VER.DI. ON THE REORGANIZATION
CONCEPT FOR THE NON-PROFIT ORGANIZATION SPECIALIZED IN CARE
SERVICES AND THE OPERATION OF NURSING FACILITIES
* THE REORGANIZATION CONCEPT PROVIDES FOR THE CLOSURE OF THE
DEFICIT WORKING HOUSEKEEPING SECTOR WHILE AT THE SAME TIME
STRENGTHENING AMBULATORY CARE ACCORDING TO THE ALTENPFLEGE 5.0
CONCEPT
* IN THIS CONTEXT, SOME 160 JOBS WILL BE OUTSOURCED
* THE RESTRUCTURING OF THE SSC, WHICH ALSO ENVISAGES A
SUBSTANTIAL REDUCTION IN MATERIAL COSTS, SHOULD BE COMPLETED IN
THE THIRD QUARTER OF 2017 AND WILL ENABLE THE COMPANY TO SAVE
OVER 2.5 MILLION EUROS OVERALL
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)