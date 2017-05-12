BRIEF-Fortnox signs an agreement with Handelsbanken
* SIGNS AN AGREEMENT WITH HANDELSBANKEN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
May 12 ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES SPA (TBS):
* DOUBLE 2 SPA INTENDS TO LAUNCH A TAKEOVER BID ON THE WHOLE SHARE CAPITAL OF ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES (TBS), AMOUNTING TO 42,185,576 ORDINARY SHARES
* DOUBLE 2 IS AN INDIRECT UNIT OF THE PERMIRA FUNDS
* DOUBLE 2 TO PAY EUR 2.20 PER EACH TENDERED SHARE
* THE MAXIMUM COUNTERVALUE OF THE TAKEOVER BID IS EUR 92.8 MLN
* THE AIM OF THE TAKEOVER BID IS THE DELISTING OF TBS SHARES
Source text: reut.rs/2q9Kk1C
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SIGNS AN AGREEMENT WITH HANDELSBANKEN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* at&t names rob dapkiewicz vice president-federal civilian in its global public sector organization