BRIEF-IC Group: Hans-Christian Meyer appointed new CEO for Tiger of Sweden
* HANS-CHRISTIAN MEYER HAS BEEN APPOINTED NEW CEO OF TIGER OF SWEDEN
May 16 CD PROJEKT SA:
* SAID ON MONDAY THAT ITS WHOLLY-OWNED UNITS, GOG POLAND SP. Z O.O. AND GOG LTD., PLAN TO MERGE
* GOG POLAND SP. Z O.O. TO TAKE OVER GOG LTD.
* GOG LTD. PROVIDES COMPUTER GAMES DISTRIBUTION SERVICES VIA THE INTERNET TO CLIENTS FROM AROUND THE WORLD
* GOG POLAND SP. Z O.O. PROVIDES, AMONG OTHERS, PROGRAMMING SERVICES, WORKS IN CONSORTIUM WITH THE COMPANY ON THE SERVICE OF THE "GWINT" GAME
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* HANS-CHRISTIAN MEYER HAS BEEN APPOINTED NEW CEO OF TIGER OF SWEDEN
* Haverty Furniture Companies Inc - sales for Q2 to date of 2017 are up about 1.6% over same period last year and comparable store sales are up 0.4%