May 17 WARSAW STOCK EXCHANGE (WSE):
* RESOLVED ON TUESDAY TO SUSPEND TRADING OF THE FOLLOWING
COMPANIES AS THEY FAILED TO PUBLISH Q1 REPORT: ALKAL SA
, AGROMA SA, ART NEW MEDIA SA, B2B
PARTNER SA, BDF SA, DASE SA,
EKOKOGENERACJA SA, ELEKTROMONT SA,
EUROINVESTMENT SA, GRAPHIC SA, HFT GROUP SA
, LOYD SA, POLSCY INWESTORZY SA,
STAR FITNESS SA AND TROPHYRESORT NYRT
* WSE WILL RESUME TRADING OF THE ABOVE COMPANIES' SHARES
AFTER THE END OF THE TRADING DAY FOLLOWING THE DAY ON WHICH THE
COMPANIES PUBLISH THEIR Q1 REPORTS
Source text: bit.ly/2pKgGBj
Further company coverage:,,,
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(Gdynia Newsroom)