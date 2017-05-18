BRIEF-Neopost renews its revolving credit facility
* NEOPOST RENEW ITS REVOLVING CREDIT FACILITY IN ADVANCE UNDER MORE FAVORABLE CONDITIONS
May 18 SONAECOM SGPS SA:
* SAID ON WEDNESDAY Q1 TURNOVER 36.1 MILLION EUROS VERSUS 29.8 MILLION EUROS YEAR AGO
* Q1 NET PROFIT 4.5 MILLION EUROS VERSUS LOSS 12.4 MILLION EUROS YEAR AGO
* Q1 EBITDA 6.8 MILLION EUROS VERSUS 4.5 MILLION EUROS YEAR AGO
Source text: bit.ly/2rtDRwm
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* NEOPOST RENEW ITS REVOLVING CREDIT FACILITY IN ADVANCE UNDER MORE FAVORABLE CONDITIONS
* Freedom Leaf - On June 12, 2017, Charles Grigsby resigned as co's Chief Financial Officer Source text: (http://bit.ly/2rMrlwB) Further company coverage: