May 22 U BLOX HOLDING AG:
* U-BLOX AND SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED
ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT PROCEED WITH THE SALE, RESPECTIVELY
ACQUISITION, OF SIMCOM CELLULAR MODULE PRODUCT LINE
* AS A RESULT OF THIS SITUATION, U-BLOX HAS REVISED ITS
GUIDANCE FIGURES FOR 2017 BACK TO LEVELS AS PROVIDED ON JANUARY
11
* FORESEES FOR FY 2017 CONTINUED GROWTH IN ALL REGIONS
EXPECTING REVENUES OF BETWEEN CHF 410 AND 425 MILLION, WITH EBIT
IN THE RANGE OF CHF 60 TO 65 MILLION
Source text - bit.ly/2qaKz9a,
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)