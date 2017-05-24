May 24 SINTESI SOCIETA DI INVESTIMENTI E DI
PARTECIPAZIONI SPA:
* SAID ON TUESDAY ON BEHALF OF HRD ITALIA SRL (HRD) THAT HRD
WILL BECOME OWNER OF A 50.5 PCT STAKE IN GEQUITY AFTER
WINNING THE COMPETITIVE BIDDING PROCEDURE LAUNCHED BY SINTESI
* HRD WILL LAUNCH AN OBLIGATORY TAKEOVER BID ON THE
REMAINING SHARE CAPITAL OF GEQUITY, A 49.5 PCT STAKE
* PRICE PER TENDERED SHARE TO BE IN LINE WITH THE ONE
OFFERED FOR THE COMPETITIVE BIDDING PROCEDURE, WHOSE STARTING
BID PRICE WAS EUR 0.011 PER SHARE
* HRD SPECIALIZES IN THE TRAINING AND DEVELOPMENT OF HUMAN
RESOURCES
* HRD ACQUIRED A CONTROLLING STAKE IN GEQUITY AS IT
CONSIDERS THE LISTING ON THE ITALIAN STOCK EXCHANGE A STRATEGIC
OPPORTUNITY
Source text: reut.rs/2qeYpbx
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)