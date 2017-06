(Repete notícia divulgada ontem ao final da tarde)

LISBOA May 25O Novo Banco concluiu a venda de 75 pct do Novo Banco Ásia por 145,8 milhões de euros (ME) a um grupo de investidores liderado pela Well Link Group, de Hong Kong, e acordou opções de venda para os restantes 25 pct.

Em comunicado, o Novo Banco frisou que a conclusão da primeira fase da transação, nos termos e condições agora definidos, terá um "impacto positivo significativo", de 25 a 30 pontos base no rácio de capital Common Equity Tier 1.

"O acordo de venda assinado prevê ainda um conjunto de opções de compra e venda, com condições já acordadas, que cobrem os restantes 25 pct, exercíveis num prazo até 5 anos, perfazendo um preço total para os 100 pct de 183 ME", referiu o banco.

"Esta transação representa mais um importante passo no processo de desinvestimento de ativos não estratégicos do Novo Banco, prosseguindo a sua estratégia de foco no negócio bancário doméstico e ibérico".

Acrescentou, contudo, que a manutenção de uma presença acionista do noi Novo Banco Ásia nos próximos 5 anos permitirá desenvolver o pilar estratégico de apoio à exportação e internacionalização, através da componente do 'trade finance'.

O Ministro das Finanças disse hoje que o Governo tem a informação do Banco de Portugal que a venda do Novo Banco à Lone Star está a decorrer dentro dos prazos previstos e sem atrasos devido a processos judiciais, frisando que nestes processos há que desenhar planos para contingências.

No final de Março, o Fundo de Resolução (FR) acordou vender 75 pct deste 'good bank' àquele fundo norte-americano Lone Star, que não pagará contrapartida, mas injectará 750 ME iniciais no capital e mais 250 ME em 3 anos, ficando o FR com os restantes 25 pct. (Por Daniel Alvarenga; Editado por Sérgio Gonçalves)