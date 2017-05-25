BRIEF-Mittel buys 80 pct stake in Ceramica Cielo
* SAID ON THURSDAY THAT IT HAD BOUGHT AN 80 PCT STAKE IN CERAMICA CIELO SPA
May 25 PLATYNOWE INWESTYCJE SA:
* SAID ON WEDNESDAY THAT IS SIGNED WITH RACZAM SP. Z O.O. TWO DEALS CONCERNING BUY BACK OF ITS OWN SHARES
* UNDER FIRST DEAL THE COMPANY BOUGHT BACK 1.5 MILLION OF ITS SHARES REPRESENTING 5.08 PCT OF ITS SHARES FOR 1.0 MILLION ZLOTYS
* UNDER SECOND DEAL THE COMPANY PURCHASED 741,000 OF ITS OWN SHARES REPRESENTING 2.51 PCT OF ITS SHARES FOR 133,380 ZLOTYS
* THE SECOND DEAK ENTITLES RACZAM TO ACQUIRE 741,000 SERIES G SUBSCRIPTION WARRANTS OF PLATYNOWE INWESTYCJE
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAID ON THURSDAY THAT IT HAD BOUGHT AN 80 PCT STAKE IN CERAMICA CIELO SPA
MELBOURNE, June 23 Andy Gooch, chief executive of London-based commodity broker GF Financial Markets (GFFM), a unit of China's GF Securities, has stepped down for personal reasons, the broker said.