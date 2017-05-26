BRIEF-ifa systems postpones reporting for FY 2016
* DGAP-ADHOC: IFA SYSTEMS AG: IFA SYSTEMS AG HAS TO POSTPONE REPORTING FOR FISCAL YEAR 2016
May 26 EMOTRA AB:
* SAYS DECIDES TO CARRY OUT A RIGHTS ISSUE OF UP TO 5,287,700 SHARES
* FULLY SUBSCRIBED RIGHTS ISSUE GIVES EMOTRA PROCEEDS OF ABOUT SEK 17.5 MILLION BEFORE ISSUE COSTS
* MOTIVE FOR RIGHTS ISSUE IS TO PROVIDE COMPANY WITH WORKING CAPITAL FOR MARKET LAUNCH OF COMPANY'S EDOR METHOD
* SUBSCRIPTION PRICE IS SEK 3.30 PER SHARE
* SUBSCRIPTION PERIOD RUNS FROM JUNE 7 TO JUNE 21
Source text: bit.ly/2s35MmY
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* DGAP-ADHOC: IFA SYSTEMS AG: IFA SYSTEMS AG HAS TO POSTPONE REPORTING FOR FISCAL YEAR 2016
* Obama says "bill will do you harm" (Adds White House spokesman and Republican lawmaker comment in paragraphs 11-15)