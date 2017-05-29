BRIEF-Playway to invest in Emilus IT
* SAID ON THURSDAY THAT IT HAS SIGNED INVESTMENT AGREEMENT UNDER WHICH IT WOULD BUY NEW SHARES IN EMILUS IT SOLUTIONS SP. Z O.O. (EMILUS IT) FOR 531,200 ZLOTYS, RECEIVING 80.0 PERCENT STAKE IN ITS SHARE CAPITAL
May 29 Capital Markets Board of Turkey :
* SAID ON FRIDAY IT PROHIBITED INVESTMENT INSTITUTIONS FROM ACCEPTING ORDERS VIA INTERNET IN SASA POLYESTER AND OZBAL CELIK BORU AND SHARES SHOULD NOT BE SUBJECT TO SHORT SALE AND CREDITABLE SECURITIES TRANSACTIONS FOR 3 MONTHS AS OF MAY 29
* THE DECISION WAS TAKEN UNDER "THE COMMUNIQUE ON MEASURES IMPLEMENTED DURING THE INVESTIGATION OF INFORMATION ABUSE AND MARKET FRAUD (V-101.1)" FOR THE PROTECTION OF INVESTORS AND PREVENTION OF ARTIFICIAL MARKET FORMATION
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAID ON THURSDAY THAT IT HAS SIGNED INVESTMENT AGREEMENT UNDER WHICH IT WOULD BUY NEW SHARES IN EMILUS IT SOLUTIONS SP. Z O.O. (EMILUS IT) FOR 531,200 ZLOTYS, RECEIVING 80.0 PERCENT STAKE IN ITS SHARE CAPITAL
* May FFB production 27,422 tonnes, May crude palm oil production 5,531 tonnes, May palm kernel production 1,237 tonnes Source text : (http://bit.ly/2bjpUwt) Further company coverage: