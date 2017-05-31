BRIEF-Asetek announces new data center order
* ASETEK ANNOUNCES NEW DATA CENTER ORDER TO COOL NVIDIA'S P100 GPU ACCELERATORS
May 31 DATA RESPONS ASA
* SAID ON TUESDAY ENTERED INTO AN AGREEMENT WITH QTOB AB TO ACQUIRE 8 % OF THE SHARES IN SYLOG SVERIGE AND THEREBY INCREASING SHAREHOLDING IN SYLOG FROM 75% TO 83% OF THE SHARES
* IT HAS BEEN AGREED A CONSIDERATION OF 19,861,680 NORWEGIAN CROWNS PAID IN DATA RESPONS SHARES THROUGH A PRIVATE PLACEMENT AT THE CLOSING OF THE AGREEMENT
* THE BOARD OF DATA RESPONS ASA HAS APPROVED A PRIVATE PLACEMENT OF 724 877 SHARES TO QTOB AB.
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* ASETEK ANNOUNCES NEW DATA CENTER ORDER TO COOL NVIDIA'S P100 GPU ACCELERATORS
* Perficient Inc - acquisition is expected to be accretive to adjusted earnings per share immediately