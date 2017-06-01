June 1 (Reuters) -
* AVTOVAZ SHAREHOLDERS HAD NOT TAKEN ANY DECISION
ON DELISTING THE COMPANY FROM MOSCOW EXCHANGE AFTER SECONDARY
SHARE OFFERING, TASS CITES COMPANY PRESIDENT NICOLAS MAURE AS
SAYING TO RBC CHANNEL
* "IN ORDER TO PROTECT MINORITY SHAREHOLDERS THERE WAS NO
INFORMATION AND NO DECISION REGARDING THE COMPANY'S DELISTING",
MAURE SAID
* IN THE COMING YEARS DISTRIBUTION OF THE COMPANY'S SHARES
MAY CHANGE, BUT "IT CAN BE SAID FOR SURE THAT RENAULT
AND ROSTEC WILL REMAIN MAIN SHAREHOLDERS", MAURE SAID
* IN MARCH REUTERS SOURCES SAID THE CAR MAKER WAS PLANNING
DELISTING AFTER CAPITAL HIKE AND THE PURCHASE OF 24 PERCENT
STAKE BY RENAISSANCE CAPITAL LATE LAST YEAR WAS PART OF THE
DELISTING PLAN
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(Gdynia Newsroom)