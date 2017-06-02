June 2 MOSCOW EXCHANGE:
* SAID ON THURSDAY THAT IT HAS REVISED THE CONSTITUENT LISTS
OF THE MOSCOW EXCHANGE INDICES AS WELL AS FREE FLOATS EFFECTIVE
FROM JUNE 16
* EUROPLAN AND DETSKY MIR ORDS WILL BE
ADDED TO THE MICEX INDEX AND THE RTS INDEX, WHILE ROSTELECOM
AND MECHEL PREFS WILL BE REMOVED
* INTER RAO ORDS WILL BE ADDED TO THE BLUE CHIP
INDEX, WHILE TRANSNEFT PREFS WILL BE REMOVED
* DETSKY MIR, TGC-14, SOUTHERN URALS NICKEL PLANT
ORDS AND DR OF LENTA LTD. WILL BE ADDED TO THE BROAD
MARKET INDEX, WHILE NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM, NGP
AND TATTELECOM ORDS WILL BE REMOVED
* TGC-14, SOUTHERN URALS NICKEL PLANT ORDS, MECHEL,
ROSTELECOM PREFS AND DR OF LENTA LTD. WILL BE ADDED TO THE
SECOND-TIER INDEX, WHILE EUROPLAN, NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM, NGP,
TATTELECOM ORDS WILL BE REMOVED
Source text - bit.ly/2rLiH0D
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)