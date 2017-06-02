June 2 WIIT SPA IPO-WIIT.MI:
* SAID ON THURSDAY THAT IT WAS ADMITTED TO TRADING ON THE
ITALIAN STOCK EXCHANGE ON AIM ITALIA
* WIIT IS A PROVIDER OF CLOUD COMPUTING SERVICES
* ADMISSION FOLLOWED THE INSTITUTIONAL PLACEMENT OF 617,200
ORDINARY SHARES PLUS 92,560 ORDINARY SHARES FROM THE EXERCIZE OF
THE OVER ALLOTMENT OPTION PROVIDED BY WIIT FIN SRL
* THE INSTITUTIONAL PLACEMENT WAS RESERVED TO ITALIAN
QUALIFIED AND FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS
* 330,010 PLACEMENT SHARES COME FROM A CAPITAL INCREASE
WHILE THE REMAINING 287,190 SHARES WERE SOLD BY ORIZZONTE SGR
SPA
* PRICE PER SHARE OFFERED WAS EQUAL TO 45.00 EUROS
* FIRST DAY OF TRADING TO BE JUNE 5
Source text: reut.rs/2rLYg3X
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)