BRIEF-Invigor Group announces convertible note issue
* Invigor to drive growth through $2.5m convertible note issue
June 9 GROUPE CONCOURSMANIA SA:
* SAID ON THURSDAY REVISING DOWN ITS 2017 OUTLOOK
* REVISES DOWN GUIDANCE FOR H1 2017 AND FY 2017
* EXPECTS MAY AND JUNE TO BE SIGNIFICANTLY WORSE COMPARED TO YEAR AGO
* NOW EXPECTING 2017 RESULT FROM OPERATING ACTIVITIES LOWER THAN THAT OF 2016
* COMMERCIAL DEPLOYMENT OF ITS NEW SOLUTION ACTIVATE TAKES MORE TIME THAN ANTICIPATED, IMPACTING COMPANY'S EXPECTED FY SALES FIGURES, BOTH IN TERMS OF GROSS MARGIN AND EBITDA
* GROUP EXPERIENCES SIGNIFICANT LAG IN ACTIVITY, DUE IN PARTICULAR TO DELAYS AND DIFFICULTIES ON IMPORTANT CONTRACTS AND PARTNERS, RESULTING IN A PARTICULARLY DISAPPOINTING SECOND HALF OF H1
* WILL ANNOUNCE NEW FY GUIDANCE BEGINNING OF JULY
Source text: bit.ly/2r8dMai Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* Invigor to drive growth through $2.5m convertible note issue
* Says it will pay a cash dividend of 0.8 yuan per 10 shares (before tax) for 2016 to shareholders of record on June 29