June 9BANK ASTANY (BANK OF ASTANA):
* SAID ON THURSDAY ITS BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO
LAUNCH PUBLIC OFFERING OF THE BANK'S COMMON SHARES ON THE
KAZAKHSTAN STOCK EXCHANGFE (KASE)
* INDICATIVE PRICE HAS BEEN SET AT 1,150 TENGE PER SHARE
* PLANS TO OFFER 2.1 MILLION SHARES FOR 2.5 BILLION TENGE
* ITS SHAREHOLDER, TOKHTAROV OLZHAS, WILL ACQUIRE THE BANK'S
SHARES FOR 2 BILLION TENGE UNDER PRE-EMETIVE RIGHT
* THE TRADING IN THE BANK'S SHARES IS EXPCTED TO START AT
THE END OF JUNE
* THE ORDER BOOK WILL BE OPEN FROM JUNE 12 TO JUNE 26
* THE PROCEEDS FROM THE OFFERING WILL BE USED TO FURTHER
DEVELOP PRODUCTS PORTFOLIO, IT-INFRASTRUCTURE AND GROW CUSTOMER
BASE
* FREEDOM FINANCE IS THE UNDERWRITER AND MARKET-MAKER OF THE
OFFERING, EURASIAN CAPITAL ACTS AS CO-UNDERWRITER
Source texts - bit.ly/2t1AEok , bit.ly/2sKOOLs
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)