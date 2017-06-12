June 12 WOLFORD AG:
* SAID ON FRIDAY, MAIN SHAREHOLDER GROUP OF WOLFORD, WMP
FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG, SESAM PRIVATSTIFTUNG AND ITS UNIT "M.
ERTHAL & CO." BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M.B.H., AS WELL AS
RELATED PARTIES ANNOUNCED INTENTION TO SELL THEIR STAKE, WHICH
IS A MAJORITY STAKE, IN WOLFORD AG
* TO THIS END, THE SHAREHOLDERS ARE STARTING A PROCESS,
WHICH IS SUPPORTED BY DELOITTE FINANCIAL ADVISORY GMBH, FOR THE
SELECTION OF INTERESTED PARTIES
* WOLFORD AG WILL JOIN THIS SELECTION PROCESS
* PURCHASE OF THE MAJORITY STAKE BY A FUTURE CORE
SHAREHOLDER SHALL BE COMBINED WITH AN EQUITY FINANCING
TRANSACTION THAT SHALL STRENGTHEN THE COMPANY'S LIQUIDITY ON A
LONG-TERM BASIS
* ISSUE SIZE HAS NOT YET BEEN DETERMINED
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)