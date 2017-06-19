June 19 TELEGRAAF MEDIA GROUP NV:
* CONFIRMED ON FRIDAY THE FINALISATION OF TMG TAKE-OVER
* MEDIAHUIS AND VP EXPLOITATIE DECLARE THEIR PUBLIC OFFER
FOR ALL SHARES OF TMG UNCONDITIONAL
* MEDIAHUIS AND VP EXPLOITATIE WILL HOLD APPROXIMATELY
61.38% OF THE SHARES
* ALL OFFER CONDITIONS HAVE BEEN SATISFIED OR WAIVED
* SETTLEMENT WILL TAKE PLACE ON 21 JUNE 2017
* REMAINING SHARES CAN BE TENDERED DURING A POST CLOSING
ACCEPTANCE PERIOD COMMENCING ON 19 JUNE 2017 AND ENDING ON 2
JULY 2017
* NEW CEO MARC VANGEEL, CFO KOOS BOOT
* J.J. NOOITGEDAGT WILL SERVE AS INDEPENDENT CHAIRMAN OF THE
SUPERVISORY BOARD
* AT THE ACCEPTANCE CLOSING TIME, 643,314 SHARES,
REPRESENTING APPROXIMATELY 1.39% OF THE SHARES HAD BEEN TENDERED
TO THE OFFEROR PURSUANT TO THE OFFER
Source text: bit.ly/2sgLBF4
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)