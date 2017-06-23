June 23 GPI SPA:
* SAID ON THURSDAY THAT IT HAS SIGNED AN ACQUISITION
AGREEMENT WITH SIGMA INFORMATICA SPA
* DEAL TO BE IMPLEMENTED VIA THE ACQUISITION OF A NEW
COMPANY WHICH WILL INCORPORATE A SIGMA INFORMATICA BUSINESS
UNIT, A 100 PCT STAKE IN EDP SISTEMI SRL AND A 33 PCT STAKE IN
SIGMA CONSULTING STPRL
* DEAL PRICE AMOUNTS TO 13 MLN EUROS
* INTENDS TO PAY FOR THE ACQUISITION WITH ITS OWN FUNDS BUT
DOES NOT EXCLUDE THE USE OF CREDIT LINES
* SIGMA INFORMATICA OPERATES IN THE INFORMATION TECHNOLOGY
SECTOR FOR THE MANAGEMENT OF HEALTHCARE AND HUMAN RESOURCES
Source text: reut.rs/2t1RAPa
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)