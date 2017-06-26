BRIEF-Klövern acquires properties in Malmö and divests in Eskilstuna
* KLÖVERN AB: KLÖVERN ACQUIRES PROPERTIES IN MALMÖ AND DIVESTS IN ESKILSTUNA
June 26 ERNE VENTURES SA:
* SAID ON SATURDAY THAT IT ACQUIRED 75 SHARES OF FAT DOG GAMES FOR 800,000 ZLOTYS AND NOW IT OWNS 100 SHARES GIVING RIGHT TO 50 PERCENT OF VOTES
* FAT DOG GAMES PLANS TO PUBLISH AT LEAST 90 GAMES IN THE NEXT FIVE YEARS
* INFORMED ABOUT SIGNING A LETTER OF INTENT ON SHARES ACQUISITION OF FAT DOG GAMES ON APRIL 5
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Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* KLÖVERN AB: KLÖVERN ACQUIRES PROPERTIES IN MALMÖ AND DIVESTS IN ESKILSTUNA
* American Express Co - amex Express checkout rolls out to new merchant partners in 2016 and 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: