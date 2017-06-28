June 28 BORGOSESIA SPA IN LIQUIDAZIONE
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* ANNOUNCED ON TUESDAY THAT LIQUIDATORS, IN ACCORDANCE WITH
RESTRUCTURING PLAN SIGNED ON JUNE 9, HAVE DECIDED TO CONDUCT A
DEPOSIT DISTRIBUTION IN RELATION TO LIQUIDATION, VIA PUBLIC
EXCHANGE OFFER FOR A TOTAL OF 24,059,569 ORDINARY SHARES AND
894,412 SAVINGS SHARES OF THE COMPANY
* THE OFFER PROVIDES EXCHANGE BETWEEN CO'S SHARES AND SHARES
OF NEW ENTITY FULLY OWNED BY THE COMPANY AND NAMED KRONOS SPA
(KRONOS), IN WHICH THE COMPANY WILL HAVE PRE-ALLOCATED ALMOST
ALL OF ITS ASSETS
* AS A RESULT OF THE EXCHANGE OFFER SHAREHOLDERS WILL IN
ESSENCE RECEIVE A FRACTION OF BORGOSESIA ASSETS, SUBJECT TO
CREATION OF KRONOS, PROPORTIONALLY ACCORDING TO THEIR
PARTICIPATION IN THE EXCHANGE OFFER
* THE COMPANY CALLED FOR AN ORDINARY AND EXTRAORDINARY
SHAREHOLDERS MEETING TO VOTE ON THE PROPOSAL
Source text: reut.rs/2sZJAvw, reut.rs/2s0voBv
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)