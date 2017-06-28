BRIEF-Fiducial Office Solutions H1 revenue eur 95.5 million
* H1 REVENUE EUR 95.5 MILLION VERSUS EUR 97.7 MILLION YEAR AGO
June 28 MAXCOM SA IPO-MAXC.WA:
* SAYS THAT UNDER INITIAL PUBLIC OFFERING IT ALLOCATED 107,000 SHARES TO INDIVIDUAL INVESTORS AND 757,000 SHARES TO INSTITUTIONAL INVESTORS
* INDIVIDUAL INVESTORS SUBSCRIBED FOR 285,581 SHARES AND AVERAGE REDUCTION RATE IN THIS SUBSCRIPTION WAS AT 62.5 PERCENT
* PRICE FOR THE COMPANY'S SHARES WAS SET AT 55 ZLOTY PER SHARE
* IN PUBLIC OFFER THE COMPANY PLANS TO RAISE AT MAXIMUM 47.5 MILLION ZLOTYS
* MAXCOM OPERATES IN PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF MOBILE PHONES, STATIONARY AND CONSUMER ELECTRONICS, SELLING ITS PRODUCTS IN OVER 20 EUROPEAN COUNTRIES
* IPO OF THE COMPANY IS PLANNED ON JUNE 30
Source texts for Eikon:,
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* H1 REVENUE EUR 95.5 MILLION VERSUS EUR 97.7 MILLION YEAR AGO
LONDON, June 29 (IFR) - Citigroup has made several appointments to its equities electronic execution team, hiring Joseph Sidibe as a senior salesperson from Bank of America Merrill Lynch as well as Phoebe Nockolds from Liquidnet and Rupert Dransfield from HSBC.