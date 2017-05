LISBOA, April 12 O 'good bank' Novo Banco, que o Fundo de Resolução (FR) acordou vender 75 pct do capital à Lone Star, reduziu o prejuízo em 15 pct para 788,3 milhões de euros (ME) em 2016, apesar do forte provisionamento para limpar o balanço, já que teve uma sólida melhoria do produto bancário e um grande corte de custos.

O forte provisionamento de 1.375 ME em 2016, mais 30 pct que em 2015, viu as provisões para crédito a clientes e títulos fixarem-se em 988,5 ME, para imóveis e equipamento em 126,3 ME e para outros activos e contingências fixarem-se em 259,9 ME.

Em 2016, o produto bancário cresceu 11,1 pct para 977,5 ME, suportado pela subida da margem financeira - diferença entre os juros cobrados nos empréstimos e pagos nos depósitos - para 514 ME, de 451 ME no ano anterior.

O resultado operacional subiu para 386,6 ME, de 125 ME, tendo os custos operativos descido 21,7 pct para 590,9 ME.

O rácio de capital regulamentar Common Equity Tier 1 (CET1), 'fully implemented' estimado para 31 de Dezembro de 2016 fixou-se em 9,8 pct, o que representa queda face aos 11,3 pct no final de 2015. O rácio 'common equity' Tier 1 'phased in' fixou-se nos 12 pct, de 13,5 pct há um ano. (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Daniel Alvarenga)