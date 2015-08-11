BRIEF-Elumeo Q1 revenues up 15% at EUR 17.232 mln
* ELUMEO ON TRACK TO REACH OPERATIONAL BREAK-EVEN IN FIRST HALF OF YEAR
Aug 11 Largan Precision Co Ltd
* Says Q2 net profit at T$4.8 billion ($150.52 million)
Source text in Chinese: bit.ly/1Pi7Gpy
Further company coverage: ($1 = 31.8900 Taiwan dollars) (Reporting by Hong Kong and Singapore newsrooms)
* ELUMEO ON TRACK TO REACH OPERATIONAL BREAK-EVEN IN FIRST HALF OF YEAR
* Q1 GROSS PROFIT: MARGINAL GROWTH (INCLUDING SIGNIFICANT NEGATIVE CURRENCY TRANSLATION IMPACT POUND STERLING)