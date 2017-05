May 28 The Reserve Bank of India: India Cbank sets minimum underwriting commission of 0.0022 rupees per 100 rupees for 2023 bonds India cbank sets minimum underwriting commission of 0.0024 rupees per 100 rupees for 2030 bonds India cbank sets minimum underwriting commission of 0.0055 rupees per 100 rupees for 2032 bonds India cbank sets minimum underwriting commission of 0.0074 rupees per 100 rupees for 2044 bonds