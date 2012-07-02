惠誉确认华泰财险的保险公司财务实力评级为‘A’级，展望稳定

(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, June 06 (Fitch) 本文章英文原文最初于2017年5月25日发布于：<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1024209">Fitch Affirms Huatai Property & Casualty's IFS at 'A'/Stable 惠誉评级已确认中国的华泰财产保险有限公司（华泰财险）的保险公司财务实力评级为‘A’（强劲），评级展望为稳定。 关键评级驱动因素 确认评级反映出华泰财险强劲的独立资本金水平、不断提高的承保利润率、利用再保险提高承保能力并降低巨灾风险、以及稳定的流动性水平。惠誉认为华泰财险是华泰保险集团有限 公司（华泰保险集团）旗下的核心子公司。 华泰保险集团的合并口径资本金水平非常强劲。按照惠誉的Prism风险导向型资本模型，2016年底时华泰保险集团的资本金水平为‘极为良好’。惠誉认为，在有需要时，华 泰保险集团有能力为其财险子公司持续提供资金