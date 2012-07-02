惠譽確認華泰財險的保險公司財務實力評級為‘A’級，展望穩定

(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, June 06 (Fitch) 本文章英文原文最初於2017年5月25日發布于：<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1024209">Fitch Affirms Huatai Property & Casualty's IFS at 'A'/Stable 惠譽評級已確認中國的華泰財產保險有限公司（華泰財險）的保險公司財務實力評級為‘A’（強勁），評級展望為穩定。 關鍵評級驅動因素 確認評級反映出華泰財險強勁的獨立資本金水平、不斷提高的承保利潤率、利用再保險提高承保能力並降低巨災風險、以及穩定的流動性水平。惠譽認為華泰財險是華泰保險集團有限 公司（華泰保險集團）旗下的核心子公司。 華泰保險集團的合併口徑資本金水平非常強勁。按照惠譽的Prism風險導向型資本模型，2016年底時華泰保險集團的資本金水平為‘極為良好’。惠譽認為，在有需要時，華 泰保險集團有能力為其財險子公司持續提供資金