Feb 21 - CREDITWATCH CORPORATE ISSUER IMP LT RTG ST RTG Abbott Laboratories NEG AA A-1+ ACCO Brands Corp. POS B+ Acea SpA NEG A- Advanced Micro Devices Inc. POS B+ Ainsworth Lumber Co. Ltd. NEG B- Aioi Nissay Dowa Insurance Co. Ltd. NEG AA- A-1+ Airvana Network Solutions Inc. DEV CCC Alliance Laundry Systems LLC POS B AmerCable Inc. POS B- American Seafoods Group LLC NEG B Andalusia (Autonomous Community of) NEG A Anhanguera Educacional Participacoes S.A. NEG BB Aragon (Autonomous Community of) NEG A Army & Air Force Exchange Service NEG AA- A-1+ ASG Consolidated LLC NEG B Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd. NEG A- Atlantia SpA NEG A- Autostrade per I'Italia SpA NEG A- Banco Davivienda S.A. NEG BBB- A-3 Banco de Sabadell S.A. NEG BBB- A-3 Banco Popular Espanol S.A. NEG BBB- A-3 Bangkok Insurance Public Co. Ltd. NEG A- BI-LO LLC NEG B Bosnia and Herzegovina NEG B B Canary Islands (Autonomous Community of) NEG A Carolina Power & Light Co. d/b/a Progress Energy Carolinas Inc. POS BBB+ A-2 Catalonia (Autonomous Community of) NEG A A-1 Chevron Phillips Chemical Co. LLC POS BBB China Forestry Holdings Co. Ltd. NEG CCC- Circus and Eldorado Joint Venture DEV CCC- Colorado Interstate Gas Co. POS BB Computer Sciences Corp. NEG BBB+ Confederacion Espanola de Cajas de Ahorros NEG A- A-2 Connecticut Light & Power Co. POS BBB+ Constellation Energy Group Inc. POS BBB- A-3 Corp Group Interhold S.A. NEG BB+ Corpbanca NEG A- A-2 Corporacion Interamericana de Entretenimiento S.A.B. de C.V. POS CCC CST Industries Inc. NEG CCC Deutsche Post AG NEG BBB+ A-2 Dexia Bank S.A. NEG A- Dexia Banque Internationale a Luxembourg DEV A- A-2 Dexia Credit Local NEG BBB+ A-2 Dhipaya Insurance Public Co. Ltd. NEG A- DS Waters of America Inc. POS CCC+ Edison SpA NEG BBB- A-3 El Paso Pipeline Partners L.P. POS BB Electrical Components International Inc. NEG B Enagas S.A. NEG AA- A-1+ Endesa S.A. NEG A- Enel SpA NEG A- ENN Energy Holdings Ltd. NEG BBB- Euroclear Bank S.A. NEG AA+ Express Inc. POS BB- Fairmount Minerals Ltd. POS BB- FCC Holdings LLC NEG CCC FGA Capital SpA NEG BBB A-3 Fiat SpA NEG BB First City Monument Bank NEG B+ First Wind Capital LLC NEG B- Florida Power Corp. d/b/a Progress Energy Florida Inc. POS BBB+ A-2 Florida Progress Corp. POS BBB+ Fondiaria-SAI SpA DEV B Foresight Energy LLC DEV B- Foster's Group Ltd. POS BBB Galicia (Autonomous Communtiy of) NEG A Gentiva Health Services Inc. NEG B- Georgia Gulf Corp. POS B+ GFI Group Inc. NEG BBB- Glencore International AG POS BBB Global Brass and Copper Inc. POS B Goodrich Corp. POS BBB+ Groupama Banque NEG BBB- A-3 Groupama GAN Vie NEG BB+ Groupama S.A. NEG BBB- Grupo de Inversiones Suramericana S.A. NEG BBB- Gundle/SLT Environmental Inc. POS B- Harsco Corp. NEG BBB+ A-2 HSBC Bank Australia Ltd. NEG AA- A-1+ IAP Worldwide Services Inc. NEG CCC+ ING America Insurance Holdings Inc. NEG BBB- ING Life Insurance & Annuity Co. NEG A- ING U.S. Annuity and Life Insurance Co. NEG A- Institut Catala de Finances NEG A- A-2 Instituto Valenciano de Finanzas NEG BBB- A-3 IPS Corp. NEG B Irish Life Assurance PLC DEV BBB- Isola U.S. Corp. POS B Kellogg Co. NEG BBB+ Lam Research Corp. POS BB+ Las Vegas Sands Corp. POS BB Las Vegas Sands LLC POS BB Legacy Vulcan Corp. POS BB Lion Connecticut Holdings Inc. NEG BBB- Liz Claiborne Inc. POS B- Madrid (Autonomous Community of) NEG A Marine Corps Community Services NEG AA- A-1+ Martin Marietta Materials Inc. NEG BBB+ A-2 MCS Advantage Inc. NEG BB- MCS Health Management Options Inc. NEG BB- MCS Life Insurance Co. NEG BB- Medical Card System Inc. NEG B- MedioCredito Centrale SpA NEG BBB+ A-2 MEMC Electronic Materials Inc. NEG BB Midwest Gaming Borrower LLC POS B Midwestern United Life Insurance Co. NEG A- Milano Assicurazioni SpA DEV B Mitsui Sumitomo Aioi Life Insurance Co. Ltd. NEG AA- Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. NEG AA- A-1+ Mitsui Sumitomo Primary Life Insurance Co. Ltd. NEG AA- Mohegan Tribal Gaming Authority NEG CC MSIG Mingtai Insurance Co. Ltd. NEG A+ Murphy Oil Corp. NEG BBB Navy Exchange Service Command NEG AA- A-1+ News America Inc. NEG BBB+ News Corp. NEG BBB+ Nexstar Broadcasting Group Inc. NEG B Nexstar Broadcasting Inc. NEG B Nexstar Finance Holdings Inc. NEG B Nexstar Finance Holdings LLC NEG B NGPL PipeCo. LLC NEG BB- Nippon Steel Corp. NEG BBB+ NIPPONKOA Insurance Co. (Europe) Ltd. NEG AA- NIPPONKOA Insurance Co. Ltd. NEG AA- NKSJ Himawari Life Insurance Inc. NEG AA- Noble Group Ltd. NEG BBB- Northeast Utilities POS BBB+ Northwest Pipeline G.P. POS BBB- NSTAR NEG A+ A-1 NSTAR Electric Co. NEG A+ A-1 NSTAR Gas Co. NEG A+ Oracle Corp. POS A A-1 Panhandle Eastern Pipe Line L.P. NEG BBB- PaperWorks Industries Holding Corp. NEG B- PARPUBLICA - Participacoes Publicas (SGPS) S.A. NEG BB- Patriot Coal Corp. NEG B Pembina Pipeline Corp. NEG BBB+ Penson Worldwide Inc. NEG B- Pep Boys-Manny, Moe & Jack NEG B Premier Foods PLC NEG B+ Progress Energy Inc. POS BBB+ A-2 PT Indosat Tbk. POS BB Public Service Co. of New Hampshire POS BBB+ Quadra FNX Mining Ltd. DEV B+ Ralcorp Holdings Inc. NEG BBB- Raymond James Financial Inc. NEG BBB A-2 RBC Bank (U.S.A.) POS BBB- A-3 RBC Dexia Investor Services Ltd. NEG AA- A-1+ Reliastar Life Insurance Co. NEG A- Reliastar Life Insurance Co. of New York NEG A- REN-Redes Energeticas Nacionais SGPS S.A. NEG BBB- A-3 Renhe Commercial Holdings Co. Ltd. NEG BB- Residential Capital LLC NEG CC C Roundy's Supermarkets Inc. POS B RSC Equipment Rental Inc. NEG B+ Samchully Co. Ltd. NEG A- SAVCIO Holdings (Proprietary) Ltd. DEV B+ Security Life of Denver Insurance Co. NEG A- SEMCO Energy Inc. POS BBB- SIAT - Societa Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni pA DEV B Smart & Final Holdings Corp. POS B- Solutia Inc. POS BB Sompo Japan Insurance Inc. NEG AA- Southern Natural Gas Co. POS BB Southern Union Co. NEG BBB- Steinway Musical Instruments Inc. DEV B StoneMor Partners L.P. NEG B Sun Life Assurance Co. of Canada (U.S.) NEG A- Sun Life Financial Inc. NEG A Sun Life Insurance & Annuity Co. of New York NEG A- TAM S.A. POS B+ Terna SpA NEG A- Thai Reinsurance Public Co. Ltd. NEG BBB+ The Balearic Islands (Autonomous Community of) NEG A- The Williams Cos. Inc. POS BBB- Thomas & Betts Corp. POS BBB Toa Reinsurance Co. NEG A+ Toa Reinsurance Co. of America NEG A+ Tokyo Electric Power Co. Inc. NEG B+ B Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji WARTA S.A. POS BBB+ Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC POS BBB- Turin (City of) NEG BBB+ Tyco International Finance S.A. NEG A- Tyco International Ltd. NEG A- A-2 Unipol Assicurazioni SpA NEG BBB+ Unipol Banca SpA NEG BB Unipol Gruppo Finanziario SpA NEG BBB- United Bulgarian Bank AD NEG B- C United Parcel Service Inc. NEG AA- A-1+ United Parcel Service of America Inc. NEG AA- A-1+ Uny Co. Ltd. NEG BBB A-2 Valencia (Autonomous Community of) NEG BBB- A-3 Venetian Casino Resort LLC POS BB Venoco Inc. NEG B VML U.S. Finance LLC POS BB Vulcan Materials Co. POS BB Waterford Gaming LLC NEG CCC WCA Waste Corp. DEV B Western Massachusetts Electric Co. POS BBB+ Westlake Chemical Corp. NEG BBB- Williams Partners L.P. POS BBB- Winsway Coking Coal Holdings Ltd. NEG BB- Yankee Gas Services Co. POS BBB+ Yellow Media Inc. NEG B-