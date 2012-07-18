BRIEF-Azimut Holding complets second tranche of the share buyback programme
* SAID ON TUESDAY IT COMPLETED SECOND SHARE OF BUYBACK TRANCHEFOR A TOTAL VALUE OF EURO 25 MILLION
July 18 Storebrand ASA (STB.OL): * Moodys affirms storebrands ratings (ifsr a3); outlook remains stable * Rpt - Moodys affirms storebrands ratings (ifsr a3); outlook remains stable
* SAID ON TUESDAY IT COMPLETED SECOND SHARE OF BUYBACK TRANCHEFOR A TOTAL VALUE OF EURO 25 MILLION
* SERNEKE PROPERTY MANAGEMENT IS ACQUIRING PLATZER'S 100-HECTARE PROPERTY AT SÄVE DEPÅ FOR AN UNDERLYING PROPERTY VALUE OF APPROXIMATELY SEK 100 MILLION