(Fixes the format) Feb 16 (Reuters)- CellSeed Inc. CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS (in billions of yen unless specified) Year ended Year ended Year to NEXT Dec 31, 2014 Dec 31, 2013 Dec 31, 2015 YEAR LATEST YEAR-AGO COMPANY COMPANY RESULTS RESULTS FORECAST H1 FORECAST Sales 86 mln 105 mln 90 mln 25 mln (-18.3 pct) (+40.7 pct) (+4.3 pct) (-26.9 pct) Operating loss 601 mln loss 534 mln loss 1.10 loss 565 mln Recurring loss 577 mln loss 581 mln loss 1.09 loss 560 mln Net loss 582 mln loss 584 mln loss 1.09 loss 565 mln EPS loss 67.49 yen loss 81.75 yen loss 125.65 yen loss 65.13 yen Ann Div NIL NIL NIL -Q2 Div NIL NIL NIL -Q4 Div NIL NIL NIL NOTE - CellSeed Inc. . For latest earnings estimates made by Toyo Keizai, please double click on.