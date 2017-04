(Adds company forecast) Aug 12 (Reuters)- CanBas Co Ltd PARENT-ONLY FINANCIAL HIGHLIGHTS (in billions of yen unless specified) Year ended Year ended Year to NEXT Jun 30, 2014 Jun 30, 2013 Jun 30, 2015 YEAR LATEST YEAR-AGO COMPANY COMPANY RESULTS RESULTS FORECAST H1 FORECAST Revenues 0 mln 0 mln 50 mln - 1.00 50 mln - 1.00 Operating loss 483 mln loss 651 mln loss 309 mln - 690 mln loss 159 mln - 840 mln Recurring loss 480 mln loss 641 mln loss 309 mln - 690 mln loss 159 mln - 840 mln Net loss 376 mln loss 643 mln loss 310 mln - 689 mln loss 160 mln - 839 mln EPS loss 101.45yen loss 198.81yen loss 83.17yen - 184.47yen loss 42.88yen - 224.77yen Ann Div nil nil nil -Q2 Div nil nil -Q4 Div nil nil nil NOTE - CanBas Co Ltd . For latest earnings estimates made by Toyo Keizai, please double click on.