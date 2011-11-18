GE wins U.S. antitrust approval for Baker Hughes deal
WASHINGTON General Electric Co won U.S. antitrust approval to merge its oil and gas business with Baker Hughes Inc to form a new publicly traded company, the Justice Department said on Monday.
กรุงเทพฯ--18 พ.ย.--รอยเตอร์
หุ้นบมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ (ITD.BK) ลบ 0.54% โบรกเกอร์ปรับคำแนะนำ
เป็น"ถือ" จากเดิม"ซื้อเก็งกำไร" คาดผลประกอบการไตรมาส 4/54 รับผลกระทบจากน้ำท่วม
เมื่อเช้า ราคาหุ้น ITD ปรับตัวลงมาต่ำสุดที่ 3.64 บาท ล่าสุด ลดลง 0.02 บาท
มาที่ 3.66 บาท ขณะที่ภาวะตลาดหุ้นโดยรวมดัชนี ลบ 0.71%
บล.เกียรตินาคิน ได้ปรับคำแนะนำเป็น"ถือ" จากเดิม"ซื้อเก็งกำไร" ให้ราคาเป้าหมาย
4 บาท มองว่าผลประกอบการไตรมาส 4/54 ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้การรับรู้รายได้
อ่อนตัวลง และยังพบอุปสรรคจากภาระค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และดอกเบี้ยจ่าย
ที่ค่อนข้างสูง
โดยคาดว่าปีนี้ ITD จะมีผลขาดทุนสุทธิถึง 2 พันล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าว
ทำให้ ITD มีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น กดดันราคาและผลประกอบการ
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะยาว ITD มีความน่าสนใจจากโอกาสการรับงาน รวมถึง
ผลตอบแทนของการลงทุนระยะยาว ของโครงการทวายที่ประเทศพม่า--จบ--
(โดย วิรัช บูรณกนกธนสาร เรียบเรียง--วพ--)
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