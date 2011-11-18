GE wins U.S. antitrust approval for Baker Hughes deal
WASHINGTON General Electric Co won U.S. antitrust approval to merge its oil and gas business with Baker Hughes Inc to form a new publicly traded company, the Justice Department said on Monday.
กรุงเทพฯ--18 พ.ย.--รอยเตอร์
หุ้นบมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ TPC.BK และบมจ.วีนิไทย (VNT.BK) บวก
แรงสวนตลาดรวมที่ปรับลดลง ด้านโบรกเกอร์มองราคา PVC น่าจะผ่านจุดต่ำสุดแล้ว ขณะที่
ยังอาจจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังน้ำท่วม
ช่วงบ่ายหุ้น TPC บวก 1.30 บาท หรือ 5.26% มาที่ 26 บาท และหุ้น VNT บวก
0.30 บาท หรือ 2% มาที่ 15.30 บาท สวนทิศทางตลาดหุ้นไทยที่ลดลง 0.68%
บล.กสิกรไทย ระบุในบทวิเคราะห์ว่า TPC เป็นหนึ่งในหุ้นที่คาดว่าจะได้รับผลดีจาก
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังน้ำท่วม
ขณะที่นายเกียรติก้อง เดโช นักกลยุทธ์ บล.ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) กล่าวว่า
แนะ"ซื้อเก็งกำไร"หุ้น VNT ให้ราคาเหมาะสมที่ 16.50 บาท
โดยมองว่า VNT จะได้รับประโยชน์จากโรงงานผลิต VCM ในญี่ปุ่นที่เกิดระเบิด
เมื่อ 2-3 วันก่อน ขณะที่ราคาเม็ดพลาสติก PVC น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว รวมถึงเห็นว่า
ผู้ผลิต PVC น่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูประเทศ ภายหลังน้ำลดลงด้วย --จบ--
(โดย วิลาวัลย์ พงษ์พิทักษ์ รายงานและเรียบเรียง--วพ--)
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