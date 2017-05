(Refiles to correct dateline) Jan 24 India's United Spirits Ltd posted a 21 percent rise in quarterly net profit. --------------------------------------------------------------- Q3 14 Q3 13 --------------------------------------------------------------- Net Sales 22.88 bln 22.38 bln Net profit 788.1 mln 649 mln ---------------------------------------------------------------- Numbers in indian rupees. Source text : bit.ly/1ybypt1 (Reporting by Nivedita Bhattacharjee in Mumbai; Editing by Toby Chopra)