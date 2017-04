A customer deposits money at the teller counter of a bank in Mumbai October 25, 2008. REUTERS/Punit Paranjpe/Files

MUMBAI India could be set for more banking acquisitions after a record $2.4 billion takeover last week ended four years of drought, but restrictive rules, reluctant sellers and sometimes difficult unions mean a flurry of deals is unlikely.

Below is a profile of the smaller banks in the private sector, which are seen playing a major role in a sector consolidation.

JAMMU AND KASHMIR BANK LTD

------------------------------------

Total assets: 786.2 billion rupees ($12.7 billion)

Net bad loans %: 0.22

Capital Adequacy ratio: 12.69

Return on Equity %: 21

Return on Assets %: 1.74

FEDERAL BANK LTD

-------------------------

Total assets: 745.94 billion rupees ($12 billion)

Net bad loans %: 0.74

Capital Adequacy ratio: 14.73

Return on Equity %: 12

Return on Assets %:1.20

SOUTH INDIAN BANK LTD

-------------------------------

Total assets: 549.86 billion rupees ($8.9 billion)

Net bad loans %: 0.78

Capital Adequacy ratio: 12.42

Return on Equity %: 15

Return on Assets %: 1

KARUR VYSYA BANK LTD

------------------------------

Total assets: 515.43 billion rupees ($8.3 billion)

Net bad loans %: 0.41

Capital Adequacy ratio: 12.60

Return on Equity %: 13

return on Assets %: 0.86

KARNATAKA BANK LTD

----------------------------

Total assets: 363.22 billion rupees ($5.9 billion)

Net bad loans %: 1.91

Capital Adequacy ratio: 13.20

Return on Equity %: 10

Return on Assets %: 0.71

TAMILNAD MERCANTILE BANK LTD

----------------------------

Total assets: 263.98 billion rupees ($4.3 billion)

Net bad loans %: 1.22

Capital Adequacy ratio: 15.59

Return on Assets %: 1.19

CITY UNION BANK LTD

-----------------------------

Total assets: 249.94 billion rupees ($4 billion)

Net bad loans %: 1.23

Capital Adequacy ratio: 15.01

Return on Equity %: 3

Return on Assets %: 1.44

LAKSHMI VILAS BANK LTD

--------------------------------

Total assets: 206.53 billion Indian rupees ($3.3 billion)

Net bad loans %: 3.44

Capital Adequacy ratio: 10.90

Return on Equity %: 6

Return on Assets %: 0.32

RBL BANK

----------------------

Total assets: 181.98 billion Indian rupees ($2.9billion)

Net bad loans %: 0.31

Capital Adequacy ratio: 14.64

Return on Assets %: 0.67

CATHOLIC SYRIAN BANK LTD [CASBL.UL]

-----------------------------------

Total assets: 153.16 billion rupees($2.5 billion)

Net bad loans %: 2.22

Capital Adequacy ratio: 11

Return on Assets %: 0.18

DHANLAXMI BANK LTD

------------------------------

Total assets: 146.88 billion rupees ($2.4 billion)

Net bad loans %: 1.60

Capital Adequacy ratio: 8.67

Return on Equity %: -34

Return on Assets %: -1.86

DCB BANK LTD

-----------------------

Total assets: 129.23 billion rupees($2.1 billion)

Net bad loans %: 0.91

Capital Adequacy ratio: 13.71

Return on Equity %: 13

Return on Assets %: 1.31

* Metrics as of March 2014, Capital Adequacy Ratio under Basel III

* Source: Indian Banks' Association, Thomson Reuters

($1 = 61.9700 rupees)

(Reporting by Devidutta Tripathy and Sumeet Chatterjee; Editing by Muralikumar Anantharaman)