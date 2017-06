Dec 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3537.60 NSE 6654.80 FIMMDA 20029.80 ============= TOTAL 30222.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE175K07042 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL - 14-Dec-11 109.7490 0.0000 3.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 98.3583 9.5900 0.90 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 08-Mar-16 100.0137 9.7200 5.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 15-Dec-20 46.5633 8.8400 3.20 INE941D07125 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.2625 10.1900 450.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 97.6086 10.6400 3000.00 INE909H08063 TATA MOTOR FINANCE LTD 11.00% 17-Sep-21 101.0000 10.8100 0.50 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 104.0800 9.2500 1.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 9.34% 25-Oct-25 91.0000 10.6100 5.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 100.8000 10.7400 60.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 104.9400 9.2400 7.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.2500 11.1000 2.00 NSE === INE915D07LS1 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. - 19-Dec-11 137.270* - 54.80 INE018A08AC5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.20% 21-Jan-12 99.8238 10.2288 50.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 98.7335 9.8510 250.00 INE001A07HK1 HDFC 9.90% 19-Nov-12 100.1281 - 2900.00 INE043D08821 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 07-Jan-13 99.6084 9.2900 100.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.6380 9.7500 200.00 INE020B07DF8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 04-Apr-13 100.0065 9.4902 100.00 INE557F09476 NATIONAL HOUSING BANK 7.04% 14-May-13 97.7340 8.7100 1000.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 10-Jun-13 105.3788 9.7500 100.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Mar-14 100.1367 9.7697 250.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 100.9893 9.5239 200.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.6371 9.7565 50.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 98.7002 9.3487 150.00 INE261F09GW3 NABARD 9.65% 21-Nov-14 100.1497 - 500.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.5569 9.3609 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 99.4738 9.5414 50.00 INE001A07HE4 HDFC 9.45% 17-Aug-21 98.3937 9.6887 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.4807 9.5237 250.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 101.3436 9.6697 50.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 102.0082 9.4498 50.00 FIMMDA ====== INE002A07742 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.10% 12-Dec-11 99.9988 0.0000 9.00 INE175K07042 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT - 14-Dec-11 110.3000 0.0000 3.00 INE001A07EK8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 17-Dec-11 99.9951 0.0000 9.00 INE915D07LS1 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN - 19-Dec-11 137.394* 0.0000 54.80 INE018A08AC5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.20% 21-Jan-12 99.8238 0.0000 50.00 INE043D08CR1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 12-Mar-12 97.5255 0.0000 450.00 INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 98.6089 0.0000 500.00 INE261F09DK5 NABARD 9.80% 10-Sep-12 99.9611 0.0000 8.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 98.7335 0.0000 250.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-Nov-12 99.9464 0.0000 3400.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.7694 - 300.00 INE043D08821 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 07-Jan-13 99.6084 9.3143 100.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.6380 9.7752 200.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-13 98.1325 - 45.00 INE013A07MC3 RELIANCE CAPITAL LTD 11.65% 08-Mar-13 100.8952 10.8256 10.00 INE020B07DF8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 04-Apr-13 99.9948 - 100.00 INE916D07Y71 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 06-May-13 97.2320 10.2876 290.00 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 97.1907 10.0424 53.00 INE557F09476 NATIONAL HOUSING BANK 7.04% 14-May-13 97.7340 8.7184 1000.00 INE660A07EM7 SUNDARAM FINANCE LIMITED - 14-May-13 86.8539 0.0000 130.00 INE013A07LU7 RELIANCE CAPITAL LTD 11.60% 30-May-13 101.1259 8.3819 5.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Mar-14 100.1367 9.7800 250.00 INE669C07033 TECH MAHINDRA LIMITED 10.25% 17-Apr-14 100.8796 9.7468 50.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 100.9893 9.4699 200.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 96.3267 9.5792 1.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.43% 10-Aug-14 99.5435 9.5787 4.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 99.3387 9.5671 500.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.6371 9.7600 50.00 INE774D07GI3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.10% 19-Sep-14 99.3845 10.2020 1.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 98.7002 9.3500 150.00 INE514E08AL6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 11-Nov-14 100.0905 9.5420 500.00 INE261F09GW3 NABARD 9.65% 21-Nov-14 100.1497 9.5724 500.00 INE001A07HL9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 28-Nov-14 100.0000 9.7855 1450.00 INE261F09GX1 NABARD 9.65% 01-Dec-14 100.0000 9.6372 550.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 08-Mar-16 99.7339 9.8012 150.00 INE895D08329 TATA SONS LTD 9.90% 18-Mar-16 99.7000 9.9584 2.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.50% 11-Apr-16 99.2000 9.7024 1.00 INE895D08378 TATA SONS 9.75% 19-Jul-16 99.6077 9.8251 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.45% 10-Aug-16 99.4697 9.5630 50.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 29-Aug-16 99.6933 9.7049 200.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORP. LTD 9.41% 01-Sep-16 99.3680 9.5545 150.00 INE556F08IT0 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 30-Nov-16 100.2201 9.5345 200.00 INE872A08BV3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.85% 28-Feb-17 100.0000 - 400.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 101.4500 10.0128 7.00 INE296A08490 BAJAJ AUTO FINANCE LTD 9.83% 18-May-21 98.0539 10.1376 100.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP. LTD 9.57% 31-May-21 101.7000 9.8400 602.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA 8.80% 05-Jun-21 97.6300 8.9862 6.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.2625 10.1865 450.00 INE008A08T61 IDBI BANK LIMITED 9.38% 04-Aug-21 98.8700 9.5484 10.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.48% 10-Aug-21 99.0717 9.5740 300.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 17-Aug-21 98.3937 9.6950 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 97.6086 10.6254 3300.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.75% 11-Nov-21 101.4500 9.5325 260.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 101.3436 9.6748 50.00 INE305A09166 TOURISM FINANCE CORP. OF INDIA LTD 10.20% 16-Nov-21 103.3000 9.6611 200.00 INE053A07174 THE INDIAN HOTELS COMPANY LTD 10.10% 18-Nov-21 100.5300 10.0056 50.00 INE008A08T87 IDBI BANK LIMITED 9.70% 30-Nov-21 100.0000 9.6950 1500.00 INE628A08163 UNITED PHOSPHORUS LTD - 06-Jul-26 100.0800 0.0000 350.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP. LTD 9.47% 10-May-31 102.0082 9.6979 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 103.7500 12.0926 169.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India