Dec 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2980.00 NSE 9350.00 FIMMDA 19416.10 ============= TOTAL 31746.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07BC4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.40% 27-Jul-14 99.9825 10.3500 110.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 99.5200 9.5500 19.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORP. LTD 9.49% 29-Nov-16 100.0000 9.4900 1150.00 INE341E07324 MAHARASHTRA STATE ROAD - 26-Mar-19 51.0500 9.6500 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.6854 10.0700 492.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 97.6086 10.6400 1000.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 100.0000 9.7500 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.7968 9.4400 150.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.2500 3.7000 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 104.0000 10.9600 2.00 NSE === INE001A07FE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 09-Mar-12 112.7066 10.0025 200.00 INE115A07AM0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.83% 18-May-12 99.8492 10.0634 200.00 INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.66% 20-Jul-12 99.7202 9.9613 1100.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 98.2136 9.9355 100.00 INE134E08DF9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.89% 15-Sep-12 98.7928 9.4656 800.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 99.8966 9.5319 300.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.6180 9.7700 50.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.61% 22-Feb-14 99.8947 9.6133 500.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 99.6718 9.4606 250.00 INE514E08993 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 15-Jun-14 99.5944 9.5246 2100.00 INE557F08DT9 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 27-Jul-14 99.4199 9.2559 150.00 INE514E08AL6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 11-Nov-14 100.1091 9.5430 500.00 INE001A07HL9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 28-Nov-14 100.0150 - 1450.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 97.9175 9.4485 250.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.41% 01-Sep-16 99.9185 9.3981 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.36% 01-Aug-21 99.2424 9.4504 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.5427 9.4586 450.00 INE017A08193 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 18-Jan-23 96.3443 10.2500 250.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORP. LTD 9.46% 01-Aug-26 99.7698 9.4687 250.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 97.7576 9.5996 50.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 98.7338 9.4792 100.00 FIMMDA ====== INE557F09328 NATIONAL HOUSING BANK 8.65% 01-Jan-12 99.8799 0.0000 100.00 INE115A07759 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.90% 08-Jan-12 99.6902 0.0000 250.00 INE849D08TF0 ICICI SEC PRIMARY DEALERSHIP LTD 8.25% 21-Feb-12 99.7135 0.0000 60.00 INE660A07EG9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.60% 25-May-12 99.0488 0.0000 500.00 INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.66% 20-Jul-12 99.7202 0.0000 1100.00 INE134E08DF9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.89% 15-Sep-12 98.7928 0.0000 800.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 99.8966 0.0000 300.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.6180 9.7954 50.00 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 97.2007 10.0426 45.00 INE660A07EO3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.10% 25-Jun-13 97.0961 10.1630 200.00 INE976I07880 TATA CAPITAL LTD - 12-Aug-13 99.9037 10.1000 100.00 INE660A07EW6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 13-Sep-13 97.8976 10.1966 1.00 INE774D07HK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL - 04-Dec-13 82.4037 0.0000 150.00 INE008A08Q64 IDBI BANK LIMITED 11.35% 15-Dec-13 102.7036 - 40.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 99.8947 9.6263 500.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 99.6718 9.4700 250.00 INE514E08993 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 15-Jun-14 99.5944 9.5491 2100.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.7654 9.7036 100.00 INE261F09GV5 NABARD 9.60% 08-Nov-14 100.0000 9.5776 500.00 INE514E08AL6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 11-Nov-14 100.1091 9.5340 500.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 26-Nov-14 100.0000 9.8387 250.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.80% 26-Nov-14 100.0000 9.8279 250.00 INE514E08AM4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 27-Nov-14 100.2131 9.3300 12.00 INE001A07HL9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 28-Nov-14 100.0150 9.7795 1450.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 97.9175 9.4500 250.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.50% 11-Apr-16 99.3000 9.6731 1.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 101.8947 11.0140 12.90 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 29-Aug-16 99.7024 9.7022 200.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORP. LTD 9.41% 01-Sep-16 99.9185 9.4048 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.38% 06-Sep-16 98.9707 9.5366 500.00 INE872A07PK8 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 09-Sep-16 100.0000 11.7091 25.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 99.4600 9.5390 3.00 INE031A09FE1 HUDCO 9.75% 18-Nov-16 100.0800 9.7164 200.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORP. LTD 9.49% 29-Nov-16 100.0000 9.4808 1150.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.75% 30-Nov-16 100.0000 9.7412 500.00 INE491F07043 DELHI TRANSCO LIMITED 9.50% 02-Mar-19 99.5000 10.5601 0.20 INE528G08139 YES BANK LIMITED 9.65% 30-Apr-20 98.0000 10.7527 4.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 95.6300 9.4560 7.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 101.0000 9.6374 1.50 INE296A08490 BAJAJ AUTO FINANCE LTD 9.83% 18-May-21 98.0000 10.1470 195.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.6854 10.1014 700.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 20-Jul-21 99.6000 9.5960 10.00 INE572E09148 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.50% 26-Jul-21 100.8931 9.6439 13.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORP. LTD 9.36% 01-Aug-21 99.2422 9.4570 252.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.48% 10-Aug-21 98.5194 9.5503 2145.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 97.6086 10.6354 1000.00 INE669H09145 PUNJAB FINANCIAL CORP. 9.95% 01-Sep-21 101.5000 9.6875 0.30 INE572E09155 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.55% 12-Sep-21 101.7000 9.4304 32.00 INE909H08063 TML FINANCIAL SERVICES LTD 11.00% 17-Sep-21 100.0000 10.9895 10.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.75% 11-Nov-21 101.7962 9.4920 507.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.90% 11-Nov-21 101.5000 9.6499 4.00 INE017A08193 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 18-Jan-23 96.3443 10.2587 250.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 101.0000 0.0000 1.40 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.7968 9.4975 150.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORP. LTD 9.46% 01-Aug-26 99.7698 9.4750 250.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 102.5000 10.3916 0.30 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 100.0000 10.8285 38.00 INE039A09NW0 IFCI LTD 10.75% 31-Oct-26 99.8000 10.7456 4.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-28 98.5500 9.4898 90.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-29 98.7576 9.4853 50.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORP. 