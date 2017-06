Dec 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8249.50 NSE 7330.00 FIMMDA 18322.80 ============= TOTAL 33902.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07096 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.60% 17-Jul-12 99.1460 9.9400 30.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 10-Jun-13 105.5225 0.0000 21.00 INE296A07237 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.30% 05-Jul-13 97.3640 10.1200 50.00 INE660A07EW6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 13-Sep-13 97.9915 10.1500 50.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 99.6000 9.5800 8.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 100.0000 9.4400 1900.00 INE748M07018 TERRALAND DEVELOPERS LTD 12.00% 02-Jun-15 100.1106 11.9800 2100.00 INE751F08022 TATA INTERNATIONAL LIMITED - 20-Dec-15 65.6287 11.0100 250.00 INE871D07MD6 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.95% 14-Feb-16 100.9668 9.6400 50.00 INE895D08378 TATA SONS 9.75% 19-Jul-16 100.1461 9.6800 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.38% 06-Sep-16 98.9255 9.6500 250.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 96.9000 - 3.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.97% 28-Sep-16 101.1500 9.6400 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.6848 10.0900 500.00 INE572E09148 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.50% 26-Jul-21 101.5000 9.2600 4.00 INE114A07711 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.30% 23-Aug-21 99.5564 9.3600 115.00 INE909H08063 TATA MOTOR FINANCE LTD 11.00% 17-Sep-21 100.7000 10.8600 2.50 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 100.1288 9.7200 50.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 101.9708 9.5800 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.2325 9.4100 550.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.0000 10.8300 53.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-29 99.2000 9.4300 6.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 104.4000 9.5400 2000.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 104.1000 10.9600 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.3000 10.9800 3.00 NSE === INE001A07GC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 18-Jan-12 99.8823 10.2383 500.00 INE001A07FE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 09-Mar-12 112.7218 10.0576 250.00 INE043D08CY7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 05-Apr-12 99.0380 10.0563 50.00 INE053F09FE4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.76% 03-Jul-12 100.2117 9.5667 100.00 INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 10-Aug-12 99.6843 9.9423 250.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.9243 9.2845 250.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.5636 9.8265 400.00 INE134E08AJ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 15-Jan-13 99.4275 9.4499 200.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 97.7931 9.7112 700.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 10-Jun-13 105.7035 9.6300 100.00 INE557F08DQ5 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Nov-13 99.2145 8.9330 390.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.20% 07-Jun-14 100.9880 9.6673 50.00 INE514E08AL6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 11-Nov-14 100.1005 9.5318 1000.00 INE261F09GW3 NABARD 9.65% 21-Nov-14 100.1597 - 500.00 INE898G07096 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED - 15-Jan-15 107.6030 9.7498 252.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.7236 9.4865 350.00 INE898G07104 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED - 15-Jul-15 107.3364 9.7499 238.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 11-Apr-16 99.4643 9.6150 50.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 100.8848 9.3461 50.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 100.9200 9.3962 100.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.62% 29-Jun-16 100.3414 9.4817 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 99.9044 9.4387 50.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 13-Sep-16 99.9934 9.6183 50.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 97.9924 9.3492 100.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 97.9221 9.5213 50.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 09-Jun-21 101.2930 9.4542 200.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.36% 01-Aug-21 99.7966 9.3860 200.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.2119 9.4426 200.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 98.8949 10.4353 150.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.44% 23-Sep-21 99.6498 9.4762 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.0493 9.4660 400.00 FIMMDA ====== INE001A07GC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 18-Jan-12 99.8823 0.0000 500.00 INE001A07FE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 09-Mar-12 112.7218 0.0000 250.00 INE151A08307 TATA COMMUNICATIONS LIMITED 7.74% 25-Mar-12 99.2644 0.0000 6.00 INE001A07GS6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.95% 18-Jun-12 99.9936 0.0000 330.00 INE053F09FE4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.76% 03-Jul-12 100.2117 6.1676 100.00 INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.66% 20-Jul-12 99.7166 0.0000 60.00 INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 10-Aug-12 99.6843 0.0000 250.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-Nov-12 100.1281 0.0000 500.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.7220 - 150.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.9243 - 250.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.5636 9.8521 400.00 INE976I07450 TATA CAPITAL LIMITED 8.42% 15-Jan-13 98.2628 10.1697 315.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 97.7931 9.7359 700.00 INE090A08MR7 ICICI BANK LIMITED 9.80% 10-Feb-13 100.3500 - 0.00 INE916D07Y71 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 06-May-13 97.2964 10.2473 40.00 INE013A07MS9 RELIANCE CAPITAL LTD 11.00% 13-May-13 100.2354 10.6951 40.00 INE660A07EM7 SUNDARAM FINANCE LIMITED - 14-May-13 86.9521 0.0000 10.00 INE013A07LU7 RELIANCE CAPITAL LTD 11.60% 30-May-13 101.1755 8.3305 40.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 10-Jun-13 105.7035 0.0000 100.00 INE774D07FQ8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.30% 25-Jun-13 97.3470 10.3244 103.00 INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 08-Aug-13 99.5343 10.2505 60.00 INE296A07336 BAJAJ AUTO FINANCE LTD 9.90% 30-Aug-13 99.4571 9.9699 60.00 INE976I07914 TATA CAPITAL LTD 9.88% 03-Sep-13 99.4106 9.9995 65.00 INE523E07517 L & T FINANCE LTD 9.96% 04-Sep-13 99.6096 10.2271 65.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.72% 05-Nov-13 100.0000 10.1622 500.00 INE557F08DQ5 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Nov-13 99.2145 8.9394 1880.00 INE774D07HK7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL - 04-Dec-13 82.4475 0.0000 45.00 INE774D07HL5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL - 17-Dec-13 82.1412 0.0000 150.00 INE071G08205 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.25% 08-May-14 97.3300 9.4843 2.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.20% 07-Jun-14 100.9880 9.6739 50.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 99.6000 9.4977 4.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.4892 9.4257 26.00 INE514E08AL6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 11-Nov-14 100.1717 9.5228 1000.00 INE261F09GW3 NABARD 9.65% 21-Nov-14 100.1597 9.5679 500.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 26-Nov-14 100.2190 9.7498 200.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.80% 26-Nov-14 100.2169 9.7399 50.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 100.0000 9.4283 1900.00 INE053A08040 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-14 113.7913 0.0000 30.00 INE898G07096 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED - 15-Jan-15 107.6030 0.0000 252.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.7236 9.4914 350.00 INE898G07104 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED - 15-Jul-15 107.3364 0.0000 238.00 INE751F08022 TATA INTERNATIONAL LIMITED - 20-Dec-15 65.6287 0.0000 250.00 INE871D07MD6 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.95% 14-Feb-16 100.9668 9.6375 50.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.50% 11-Apr-16 99.6000 9.6172 63.00 INE895D08337 TATA SONS LTD 9.75% 21-Apr-16 100.1412 9.6753 50.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.64% 31-May-16 100.8848 9.3550 50.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 100.9200 9.4050 100.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORP. LTD 9.62% 29-Jun-16 100.3414 9.4900 50.00 INE895D08378 TATA SONS 9.75% 19-Jul-16 100.1458 9.6750 200.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 99.8667 9.4049 100.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.45% 10-Aug-16 99.9044 9.4436 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.38% 06-Sep-16 99.7703 9.4290 300.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 13-Sep-16 99.9934 9.6248 50.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 99.4600 9.5405 3.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.97% 28-Sep-16 101.1500 9.6348 50.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 97.9924 9.3546 100.00 INE031A09FE1 HUDCO 9.75% 18-Nov-16 100.8800 9.5066 50.00 INE958G08922 RELIGARE FINVEST LTD - 30-May-17 99.5000 - 20.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 97.9221 10.9279 50.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-18 99.7479 9.3812 50.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORP. LTD 9.70% 09-Jun-21 101.3701 9.4613 200.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.6848 10.0857 709.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 20-Jul-21 99.6600 9.5862 10.00 INE572E09148 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.50% 26-Jul-21 101.5000 9.5200 4.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORP. LTD 9.36% 01-Aug-21 99.3500 9.3955 212.00 INE008A08T61 IDBI BANK LIMITED 9.38% 04-Aug-21 99.7800 9.3976 22.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.48% 10-Aug-21 100.2119 9.5906 452.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 98.8949 10.2971 650.00 INE114A07711 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.30% 23-Aug-21 99.5564 9.3548 250.00 INE572E09155 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.55% 12-Sep-21 101.5700 9.3618 6.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORP. LTD 9.44% 23-Sep-21 99.6498 9.4829 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.75% 11-Nov-21 101.5414 9.4717 520.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 101.9708 9.5747 50.00 INE305A09166 TOURISM FINANCE CORP. OF INDIA LTD 10.20% 16-Nov-21 103.5300 9.6242 10.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 91.7000 10.4917 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 100.0000 0.0000 0.80 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.2325 9.4834 541.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORP. LTD 9.46% 01-Aug-26 97.7996 9.6188 300.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.0000 10.8284 50.00 INE954K08022 NATIONAL AVIATION CO OF INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 103.4745 9.3849 150.00 INE039A09NW0 IFCI LTD 10.75% 31-Oct-26 100.0100 10.7381 86.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-28 98.7833 9.4854 40.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORP. INE752E07IZ7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-29 99.1300 9.4409 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 104.9211 11.7768 597.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.5000 12.0293 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE