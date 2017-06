Dec 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 716.50 NSE 7332.00 FIMMDA 16405.10 ============= TOTAL 24453.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08386 TATA SONS LTD 9.84% 08-Dec-14 100.2689 9.7600 200.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 97.9514 9.9500 100.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 100.0100 12.2400 3.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 100.0000 9.7500 50.00 INE538F07116 ESSAR POWER LIMITED 11.25% 31-Mar-18 99.5488 11.3300 199.50 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 100.9493 9.4400 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.8652 10.0600 100.00 INE572E09148 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.50% 26-Jul-21 101.8000 9.2100 4.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 101.3000 10.6700 5.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.3000 8.2500 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 31-Dec-99 107.2300 10.6300 1.00 NSE === INE001A07FE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 09-Mar-12 112.8060 9.8441 250.00 INE001A07GQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.95% 11-May-12 99.8100 10.1290 250.00 INE752E07DL8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-12 100.0621 9.6661 50.00 INE053F09FE4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.76% 03-Jul-12 100.2394 9.5049 100.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 97.8231 9.6813 200.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.43% 23-Sep-13 100.0350 9.3465 100.00 INE557F08DQ5 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Nov-13 99.2207 9.5196 2200.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 99.6243 9.4867 250.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 114.7462 9.5819 250.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 99.9046 9.6915 450.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 26-Aug-14 100.0485 9.6766 200.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.4735 9.4288 100.00 INE261F09GV5 NABARD 9.60% 08-Nov-14 100.0971 9.5348 250.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 100.0000 - 600.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.62% 29-Jun-16 100.5918 9.4332 150.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.0137 9.4087 100.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 13-Sep-16 100.0134 9.6128 50.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 97.9926 9.3491 100.00 INE053F09724 IRFC 7.63% 29-Oct-16 93.8611 9.4180 20.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 99.8380 9.3583 50.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 100.7499 9.4872 50.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 99.8325 9.3585 50.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 99.8275 9.3587 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 95.8800 9.4033 10.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 99.8106 9.3588 50.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 10-Jun-21 102.0973 9.5267 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.36% 01-Aug-21 99.6104 9.3985 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.3655 9.3964 100.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 17-Aug-21 99.0624 9.5787 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 98.9529 10.3986 50.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 99.8065 9.3588 50.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.44% 23-Sep-21 99.7451 9.4658 400.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1091 9.4042 600.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 31-Dec-99 104.7500 10.8679 2.00 FIMMDA ====== INE894F07147 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 8.90% 27-Feb-12 99.8003 0.0000 50.00 INE001A07FE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 09-Mar-12 112.8060 0.0000 250.00 INE667F07105 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 7.60% 26-Mar-12 99.2266 0.0000 250.00 INE001A07GQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.95% 11-May-12 99.8100 0.0000 250.00 INE121A07CS1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.40% 21-May-12 99.1999 0.0000 90.00 INE916D071A3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 29-May-12 99.1137 0.0000 440.00 INE752E07DL8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-12 100.0621 0.0000 50.00 INE916D070A5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 22-Jun-12 98.9465 0.0000 230.00 INE053F09FE4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.76% 03-Jul-12 100.2394 6.0552 100.00 INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 05-Jul-12 104.2022 0.0000 100.00 INE296A07096 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.60% 17-Jul-12 99.1491 0.0000 30.00 INE660A07EV8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.22% 06-Aug-12 98.7998 0.0000 30.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 98.8097 0.0000 30.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.8918 0.0000 150.00 INE916D074F6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.05% 10-Jan-13 99.7278 10.3705 1.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 97.8231 9.7058 200.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.0042 9.6835 10.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.8982 9.3562 100.00 INE721A07BW2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 27-May-13 100.1338 0.0000 50.00 INE115A07858 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 10-Jun-13 96.6399 9.9321 50.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 10-Jun-13 105.6467 0.0000 5.00 INE976I07880 TATA CAPITAL LTD - 12-Aug-13 99.9150 10.0955 200.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORP. LTD 9.43% 23-Sep-13 100.0350 9.3500 100.00 INE720G08017 JINDAL POWER LIMITED 10.50% 21-Oct-13 100.0201 10.4360 550.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.72% 05-Nov-13 100.0000 10.1622 250.00 INE514E08860 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 10-Nov-13 97.9746 9.3719 150.00 INE557F08DQ5 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Nov-13 97.2207 10.1104 1100.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Mar-14 100.2129 9.7414 50.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 99.6243 9.4964 250.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 114.7106 0.0000 250.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 99.9046 9.6859 450.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 99.6936 9.4074 9.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.75% 26-Aug-14 100.0485 9.6800 200.00 INE261F09GT9 NABARD 9.66% 18-Oct-14 100.2600 9.5017 350.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.4735 9.4300 100.00 INE261F09GV5 NABARD 9.60% 08-Nov-14 100.0971 9.5359 250.00 INE916D077O1 KOTAK MAHINDRA PRIMUS LTD - 10-Nov-14 75.1128 0.0000 210.00 INE033L07082 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD - 10-Nov-14 100.8906 0.0000 155.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.80% 26-Nov-14 100.2156 9.7382 150.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 26-Nov-14 100.2302 9.7448 35.00 INE514E08AM4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 27-Nov-14 100.1233 9.3649 80.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 100.0000 9.4271 600.00 INE895D08386 TATA SONS LTD 9.84% 08-Dec-14 100.2002 9.8172 1750.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 97.9514 10.5307 100.00 INE748M07018 TERRA LAND DEVELOPERS LIMITED 12.00% 02-Jun-15 100.1106 - 1100.00 INE751F08022 TATA INTERNATIONAL LIMITED - 20-Dec-15 65.6475 0.0000 500.00 INE691A09128 UCO BANK 9.25% 07-Apr-16 99.4800 9.3858 8.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.50% 11-Apr-16 99.6200 9.5892 16.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORP. LTD 9.62% 29-Jun-16 100.5918 9.4415 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.38% 06-Sep-16 99.8400 9.3987 450.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 13-Sep-16 100.0134 9.6194 50.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 97.9926 9.3546 100.00 INE053F09724 IRFC STRPP-43NN 7.63% 29-Oct-16 93.8611 9.2135 20.00 INE031A09FE1 HUDCO 9.75% 18-Nov-16 100.5000 9.6056 150.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 100.0000 9.7418 50.00 INE511C08738 MAGMA SHRACHI FINANCE LTD 11.75% 05-Jun-17 100.0000 - 150.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-17 99.8380 9.3641 50.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 99.3500 10.5529 2.00 INE121A08MC2 CHOLAMANDALAM INV & FIN CO. LTD 12.75% 21-Nov-17 100.0000 12.7334 750.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 100.7499 9.4939 50.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-18 99.8325 9.3636 50.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-19 99.8275 9.3633 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 95.8800 9.4113 10.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 98.7300 11.3334 97.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-20 99.8106 9.3652 50.00 INE296A08490 BAJAJ AUTO FINANCE LTD 9.83% 18-May-21 98.0271 10.1005 200.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP. LTD 9.57% 31-May-21 101.7200 9.8510 520.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.9260 10.0602 100.00 INE572E09148 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.50% 26-Jul-21 101.4700 9.5248 20.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORP. LTD 9.36% 01-Aug-21 99.6104 9.4049 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.48% 10-Aug-21 100.3655 9.4012 100.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 17-Aug-21 99.0624 9.5849 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 98.9529 10.4053 50.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-21 100.0000 9.3642 51.00 INE669H09145 PUNJAB FINANCIAL CORP. 9.95% 01-Sep-21 103.7000 9.3377 0.60 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORP. LTD 9.44% 23-Sep-21 99.7451 9.4716 400.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.75% 11-Nov-21 102.1091 9.4099 564.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 102.0973 9.5547 50.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 21-Nov-21 100.8000 9.8852 53.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 100.0000 9.9750 100.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 9.34% 25-Oct-25 91.6500 10.4192 12.00 INE091D11089 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - 27-Dec-25 30.5000 0.0000 1.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 100.0000 10.7301 15.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 100.7000 10.6311 6.00 INE954K08022 NATIONAL AVIATION CO OF INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 103.4735 9.3849 50.00 INE039A09NW0 IFCI LTD 10.75% 31-Oct-26 99.9700 10.7436 88.00 INE954K08030 NATIONAL AVIATION CO OF INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 105.8500 9.3786 150.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 103.7500 12.0547 7.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED - 31-Dec-99 97.6000 0.0000 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.4000 12.0111 4.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 31-Dec-99 99.7500 0.0000 1.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE