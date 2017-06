Dec 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3486.20 NSE 10984.90 FIMMDA 20653.20 ============= TOTAL 35124.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07823 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.65% 06-Dec-12 100.0000 9.6400 1000.00 INE115A07BC9 LIC HOUSING FINANCE CO LTD. 9.62% 10-Aug-13 99.4713 9.9100 200.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.65% 07-Jan-14 100.2507 9.5000 250.00 INE957L07025 LODHA DWELLERS - 21-Feb-14 82.1160 - 19.20 INE261F09GX1 NABARD 9.65% 01-Dec-14 100.3791 9.4900 750.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 100.0616 9.4300 1000.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 97.8329 10.0000 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 100.1396 9.7100 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.2905 10.0000 150.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.5000 10.7900 12.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 104.0000 10.9600 5.00 NSE === INE915D07MA7 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. - 26-Dec-11 144.380* - 200.00 INE043D08CX9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 05-Apr-12 97.0448 10.0808 200.00 INE001A07GK3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 18-May-12 99.6829 10.1250 50.00 INE242A07165 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.15% 06-Oct-12 98.5665 10.9250 250.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 99.9719 9.4283 450.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-Nov-12 100.0634 - 250.00 INE976I07435 TATA CAPITAL LIMITED 8.30% 07-Dec-12 98.4432 10.0074 250.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.8496 9.3367 150.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.1195 9.4111 250.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 10-Jun-13 105.7089 9.6700 450.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 21-Jun-13 104.9784 9.6600 100.00 INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.02% 08-Nov-13 100.5039 - 50.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.85% 16-Mar-14 100.2364 9.6697 100.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 100.0505 9.2703 250.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 26-Aug-14 100.0479 9.6765 50.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.6424 9.3588 50.00 INE261F09GV5 NABARD 9.60% 08-Nov-14 100.0948 9.5354 250.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 26-Nov-14 100.5085 - 250.00 INE557F08DX1 NATIONAL HOUSING BANK 9.49% 07-Dec-14 100.0000 - 5000.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.74% 15-Jul-16 99.1095 9.9468 100.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 29-Aug-16 100.3500 9.5179 100.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.0632 9.2980 50.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 100.0933 9.2983 50.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 100.1208 9.2985 50.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 100.1460 9.2986 50.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 100.1567 9.2987 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 15-Dec-20 46.1899 8.9499 434.90 INE001A07GO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.40% 13-Apr-21 99.2641 9.4970 50.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 101.0374 9.3002 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.36% 01-Aug-21 100.0425 9.3435 200.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 100.1778 9.2988 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.7464 9.3308 400.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 102.4092 9.4996 150.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 11-Nov-21 102.2808 - 50.00 INE752E07IS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-22 100.1971 9.2989 50.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 100.2147 9.2989 50.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-24 100.2223 9.2990 50.00 INE752E07IV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-25 100.3512 9.2915 100.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.46% 01-Aug-26 100.3136 9.3921 150.00 INE752E07IW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-26 100.3688 9.2841 50.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.45% 01-Sep-26 100.4830 9.3691 50.00 FIMMDA ====== INE151A08307 TATA COMMUNICATIONS LIMITED 7.74% 25-Mar-12 99.3040 0.0000 60.00 INE043D08CX9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 05-Apr-12 97.0448 0.0000 200.00 INE523E07491 L & T FINANCE LTD 7.45% 12-Apr-12 99.1250 0.0000 500.00 INE134E08BK3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 11-May-12 98.7609 0.0000 50.00 INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 99.0542 0.0000 70.00 INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 10-Aug-12 99.6844 0.0000 700.00 INE564G07409 DEUTSCHE POSTBANK HOME FINANCE LTD - 30-Aug-12 109.9019 0.0000 100.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.6476 0.0000 50.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 99.9719 0.0000 900.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-Nov-12 100.0634 0.0000 250.00 INE043D07823 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.65% 06-Dec-12 100.0000 0.0000 1000.00 INE976I07435 TATA CAPITAL LIMITED 8.30% 07-Dec-12 98.4432 0.0000 250.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.8496 - 150.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.1195 9.4352 250.00 INE090A08MR7 ICICI BANK LIMITED 9.80% 10-Feb-13 100.0000 - 2.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.2722 9.4443 10.00 INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.55% 12-Apr-13 100.0185 9.4688 100.00 INE895D08238 TATA SONS LIMITED 7.95% 19-Apr-13 97.8146 9.6774 150.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 10-Jun-13 105.7089 0.0000 600.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 21-Jun-13 104.9784 0.0000 100.00 INE031A09DU2 HUDCO TX SR-SD5 7.35% 31-Jul-13 96.8500 9.5344 1.00 INE305A09109 TOURISM FINANCE CORPORATION 8.50% 31-Oct-13 97.9500 9.2801 1.00 INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.02% 08-Nov-13 100.5039 9.6800 50.00 INE511C07128 MAGMA SHRACHI FINANCE LTD 11.15% 13-Nov-13 100.1849 11.0508 1000.00 INE667F07667 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD - 25-Nov-13 100.4900 0.0000 85.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.65% 07-Jan-14 100.2507 - 250.00 INE008A08UF7 IDBI BANK LTD OMNI 6.30% 16-Jan-14 93.8000 9.7001 1.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.85% 16-Mar-14 100.2364 9.6800 100.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 20-Mar-14 97.9200 7.8585 6.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 114.7320 0.0000 5.00 INE031A09CD0 HUDCO - 28-Jun-14 100.8000 4.8039 2.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.7946 9.6900 100.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 99.6927 9.4075 24.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.75% 26-Aug-14 100.0479 9.6800 50.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.6426 9.3599 50.00 INE261F09GV5 NABARD 9.60% 08-Nov-14 100.0948 9.5364 250.00 INE261F09GW3 NABARD 9.65% 21-Nov-14 100.0995 9.5899 100.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 26-Nov-14 100.5085 9.6336 260.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.80% 26-Nov-14 100.2722 9.7151 10.00 INE514E08AM4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 27-Nov-14 100.1684 9.3449 10.00 INE261F09GX1 NABARD 9.65% 01-Dec-14 100.3791 9.4817 750.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 100.0616 9.4142 1000.00 INE557F08DX1 NATIONAL HOUSING BANK 9.49% 07-Dec-14 100.0000 9.4775 5000.00 INE895D08386 TATA SONS LTD 9.84% 08-Dec-14 100.4410 9.7962 650.00 INE191I07118 HOUSING DEVELOPMENT 12.00% 27-Dec-14 101.0000 - 2.00 INE671E08108 GMIDC 11.50% 15-Jan-15 101.8200 10.7575 1.10 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 97.8329 10.5784 50.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 93.9000 9.5754 2.00 INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-15 94.1000 11.4569 1.00 INE752E07EX1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-15 100.0733 12.4013 50.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 101.8935 10.8079 71.20 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.74% 15-Jul-16 99.1095 9.9552 100.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY 12.10% 25-Aug-16 103.7500 11.0011 1.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 29-Aug-16 100.3500 9.5248 100.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-16 100.0632 9.2979 50.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LTD 12.50% 31-Aug-16 99.9000 11.0057 25.00 INE871D08CP9 INFRASTRUCTURE LEASING 9.40% 01-Sep-16 97.6200 10.0274 3.00 INE031A09FE1 HUDCO 9.75% 18-Nov-16 101.0000 9.4899 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 100.1396 9.7046 50.00 INE752E07926 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.10% 18-Feb-17 91.2500 9.2908 1.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-17 100.0933 9.2982 50.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD 8.00% 01-Aug-18 91.7500 9.7238 1.40 INE752E07IO1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-18 100.1208 9.2984 50.00 INE001A07EM4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 23-Dec-18 99.7000 12.1355 1.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 95.0000 9.2111 1.20 INE752E07IP8 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-19 100.1460 9.2986 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.4400 9.3191 4.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 98.7500 11.3309 97.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 95.0000 9.5601 1.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-20 100.1567 9.3008 50.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 95.7500 9.4988 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 15-Dec-20 46.1899 0.0000 434.80 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 07-Mar-21 100.2500 9.5438 2.00 INE001A07GO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.40% 13-Apr-21 99.2641 9.5052 50.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP. LTD 9.27% 10-May-21 101.0374 9.7364 200.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.2905 9.9952 150.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORP. LTD 9.36% 01-Aug-21 100.0425 9.3551 302.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.48% 10-Aug-21 100.9800 9.3400 52.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 98.6000 10.4553 110.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-21 100.1778 9.3008 50.00 INE690F08170 WEST BENGAL FINANCIAL CORP. 9.60% 05-Sep-21 100.6700 9.4748 4.50 INE572E09155 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.55% 12-Sep-21 101.8800 9.3121 17.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.75% 11-Nov-21 102.0000 9.3846 777.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 102.4092 9.5047 150.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.90% 11-Nov-21 102.2808 9.5247 50.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 100.8000 9.7523 179.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 101.0489 9.8048 100.00 INE752E07IS2 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-22 100.1971 9.3007 50.00 INE017A08193 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 18-Jan-23 97.6239 10.0585 9.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-23 100.2147 9.3007 50.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-24 100.2223 9.3018 50.00 INE752E07IV6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-25 100.3512 9.2960 100.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 94.7000 10.0549 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.2310 9.4662 450.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP. LTD 9.09% 29-Mar-26 99.2500 9.8390 60.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORP. LTD 9.46% 01-Aug-26 97.8086 9.5649 300.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 100.0500 10.7031 2.00 INE752E07IW4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-26 100.3688 9.2899 50.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORP. INE954K08022 NATIONAL AVIATION CO OF INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.1152 9.3048 250.00 INE954K08030 NATIONAL AVIATION CO OF INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 105.8800 9.3753 20.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 104.3500 12.0422 11.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 31-Dec-99 99.2000 0.0000 11.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India