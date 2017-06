Dec 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1933.00 NSE 5524.00 FIMMDA 12963.10 ============= TOTAL 20420.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07351 BAJAJ FINANCE LTD 9.90% 05-Sep-13 99.5073 10.1600 1000.00 INE323I07042 PURAVANKARA PROJECTS LTD RESET 01-Feb-14 100.0000 15.9900 20.00 INE895D08352 TATA SONS LTD 10.20% 27-May-14 100.9163 9.7100 250.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.3146 9.7100 150.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES & POWER P. LTD 9.20% 27-Feb-15 98.2162 9.8500 50.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO 11.60% 11-Jul-16 102.8980 10.7200 50.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 96.8000 13.1600 1.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 100.6612 9.5700 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.2289 10.0100 250.00 INE114A07729 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.35% 09-Sep-26 100.7114 9.2500 100.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.6400 10.6200 9.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD 11.80% 31-Dec-99 106.5000 7.1500 3.00 NSE === INE752E07DL8 POWER GRID CORP OF INDIA LIMI 10.10% 12-Jun-12 100.0543 9.6710 50.00 INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.66% 20-Jul-12 99.7185 9.9646 500.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.40% 12-Aug-12 99.6710 9.7303 250.00 INE261F09DG3 NABARD 9.20% 16-Aug-12 99.4999 9.8112 200.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.20% 15-Sep-12 98.7757 9.8300 350.00 INE134E08DF9 POWER FINANCE CORP LTD. 7.89% 15-Sep-12 98.5639 9.8303 24.00 INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 05-Nov-12 101.1902 9.7490 500.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-Nov-12 100.0709 - 250.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORP LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.8875 9.2968 150.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORP 0.00% 12-Apr-13 97.7125 9.5307 450.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 21-Jun-13 104.9930 9.6500 100.00 INE976I07831 TATA CAPITAL LTD 0.00% 26-Jul-13 85.4705 10.1999 600.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 99.9218 9.6022 500.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Mar-14 100.5878 9.5394 50.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORP LTD 9.64% 29-Jun-14 100.2903 9.4445 50.00 INE261F09GT9 NABARD 9.66% 18-Oct-14 100.6537 9.3482 250.00 INE261F09GV5 NABARD 9.60% 08-Nov-14 100.0967 9.5342 250.00 INE514E08AL6 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 11-Nov-14 100.1228 9.5342 500.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 100.1445 9.3282 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.48% 10-Aug-21 100.7059 9.3413 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.75% 11-Nov-21 102.3285 9.3646 250.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Nov-21 102.3430 9.5096 50.00 FIMMDA ====== INE001A07FE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 09-Mar-12 112.9528 0.0000 46.00 INE895D08204 TATA SONS LTD 8.70% 26-Jun-12 99.2934 0.0000 30.00 INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.66% 20-Jul-12 99.7185 0.0000 670.00 INE660A07EV8 SUNDARAM FINANCE LTD 8.22% 06-Aug-12 98.8305 0.0000 30.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.40% 12-Aug-12 99.6710 0.0000 250.00 INE261F09DG3 NABARD 9.20% 16-Aug-12 99.4999 9.8655 200.00 INE564G07409 DEUTSCHE POSTBANK HOME FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-12 109.9835 0.0000 520.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.20% 15-Sep-12 98.7757 0.0000 350.00 INE134E08DF9 POWER FINANCE CORP LTD. 7.89% 15-Sep-12 98.5639 0.0000 24.00 INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 05-Nov-12 101.1902 0.0000 500.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-Nov-12 100.0709 0.0000 250.00 INE976I07435 TATA CAPITAL LTD 8.30% 07-Dec-12 98.4551 0.0000 500.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORP LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.8875 20.0054 150.00 INE296A07237 BAJAJ FINANCE LTD 8.30% 07-May-13 97.4216 10.0890 50.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.47% 17-Jun-13 100.5204 9.9255 10.00 INE296A07310 BAJAJ FINANCE LTD 10.20% 05-Jul-13 100.0170 10.0889 40.00 INE296A07328 BAJAJ FINANCE LTD 9.90% 12-Aug-13 99.5740 10.2169 50.00 INE121A07DO8 CHOLAMANDALAM INV & FIN. CO 10.35% 12-Aug-13 99.6738 10.6757 3.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.40% 18-Aug-13 98.1400 9.5847 2.00 INE556F09189 SMALL INDUSTRIES DEV BK OF IND 8.19% 28-Sep-13 99.5868 8.4001 50.00 INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.02% 08-Nov-13 100.5038 9.6790 3.00 INE894F07311 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.80% 10-Feb-14 100.2973 13.6121 95.00 INE013A07LW3 RELIANCE CAPITAL LTD 11.65% 21-Feb-14 102.0131 10.5582 90.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 100.0505 9.2800 250.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LTD 9.25% 24-Mar-14 -- -- 5.40 INE895D08352 TATA SONS LTD 10.20% 27-May-14 100.9163 9.7000 250.00 INE916D075K3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.45% 29-May-14 100.5502 10.7215 10.00 INE261F09GT9 NABARD 9.66% 18-Oct-14 100.6537 9.3552 350.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.6424 9.3600 170.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.4076 9.4261 150.00 INE261F09GV5 NABARD 9.60% 08-Nov-14 100.0967 9.5352 250.00 INE514E08AL6 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 11-Nov-14 100.1228 9.5254 500.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 100.3203 9.6951 3.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 26-Nov-14 100.5085 9.6299 2.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.3146 9.7000 150.00 INE053A08040 THE INDIAN HOTELS COMPANY LTD 2.00% 09-Dec-14 113.5525 0.0000 85.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES & POWER P. LTD 9.20% 27-Feb-15 98.0171 10.5075 950.00 INE752E07EX1 POWER GRID CORP OF INDIA 9.33% 15-Dec-15 100.0895 12.3955 50.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.50% 11-Apr-16 99.9800 9.4756 8.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 103.0435 10.6868 54.50 INE895D08378 TATA SONS LTD 9.75% 19-Jul-16 100.3250 9.6247 150.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.45% 10-Aug-16 100.1214 9.3834 100.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 100.1445 9.3347 100.00 INE008A08L85 IDBI BANK LTD OMNI 8.95% 21-Sep-16 98.3800 9.3624 1.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.35% 19-Oct-16 99.9464 9.3444 60.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORP OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 98.1046 9.3247 100.00 INE031A09FE1 HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPOR 9.75% 18-Nov-16 101.1500 9.4335 558.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 100.0000 9.7409 800.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 46.1900 0.0000 6.40 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LTD 10.75% 25-Mar-20 100.1500 10.6995 1.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 101.4100 9.5697 304.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 99.6500 9.1939 14.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.00% 31-Mar-21 100.2729 10.9291 93.90 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 15-Apr-21 98.5500 9.9264 57.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 03-Jul-21 100.5000 9.5022 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.1069 10.0252 200.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 20-Jul-21 100.2178 9.4949 50.00 INE008A08T61 IDBI BANK LTD 9.38% 04-Aug-21 100.1300 9.3407 150.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.48% 10-Aug-21 100.7059 9.3462 312.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORP OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 100.3600 9.2755 2.00 INE572E09155 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.55% 12-Sep-21 101.9500 9.3008 32.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.75% 11-Nov-21 102.3285 9.3697 579.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Nov-21 102.3430 9.5147 51.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION & DISTRIBUTIO 9.90% 21-Nov-21 101.5500 9.6425 163.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 91.7000 10.4916 4.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.9000 0.0000 1.80 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 9.09% 29-Mar-26 99.6016 9.7905 60.00 INE628A08163 UNITED PHOSPHORUS LTD RESET 06-Jul-26 100.7000 0.0000 1.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORP LTD 9.46% 01-Aug-26 100.6500 9.3619 350.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 100.0000 10.7299 2.10 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.5000 10.7589 51.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORP OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 99.8500 9.3554 4.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.2500 9.3354 70.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD 11.80% 31-Dec-99 106.1700 12.0712 1374.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.1000 12.0471 8.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE